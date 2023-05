Po nehode autobusu prijali v UNB osem pacientov v kritickom stave

Prečítajte si aj: Na D2 sa zrazil autobus s kamiónom: Hlásia 59 zranených a jednu obeť



Bratislava 15. mája (TASR) - Po pondelkovej nehode autobusu na D2 prijali v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) desať pacientov, z toho osem v kritickom stave. Na brífingu o tom informoval riaditeľ nemocnice Alexander Mayer. Ďalších zranených ošetrili v nemocniciach v Malackách, Trnave a Skalici. Prezident Hasičského a záchranného zboru Pavol Mikulášek potvrdil, že išlo o autobus s maďarskými turistami.povedal minister zdravotníctva Michal Palkovič. Ozrejmil, že prvé hlásenie o nehode dostali záchranári o 10.33 h a do desiatich minút dorazila na miesto prvá záchranárska posádka a o 11.17 h už odvážali prvého pacienta do UNB.Štátna tajomníčka rezortu zdravotníctva Lenka Dunajová Družkovská priblížila, že okrem UNB, kde prijali najviac pacientov, ošetrovali ľudí aj nemocnice v Trnave, Malackách a Skalici. Podľa jej slov išlo hlavne o pacientov vo vyššom veku. V skalickej nemocnici sú aktuálne štyri pacientky.doplnila hovorkyňa nemocnice Martina Pavliková.Autobus, ktorý sa na diaľnici zrazil s kamiónom, išiel z Maďarska do Česka.uviedol Mikulášek. Diaľnica je v danom úseku podľa ministra vnútra Ivana Šimka naďalej uzavretá.poznamenal.Na mieste zasahovalo dokopy 12 pozemných ambulancií záchranárov a tri vrtuľníky, ktoré sa niekoľkokrát otočili, ozrejmila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) Alena Krčová. Zdôraznila, že nešlo o bežnú udalosť.