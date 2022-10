Po nehode dodávky s migrantmi v obci Lúčky ošetrili vyše 20 osôb

Žiar nad Hronom 12. októbra (TASR) – Po dopravnej nehode dodávky s 29 migrantmi v obci Lúčky v okrese Žiar nad Hronom ošetrili nemocnice v Žiari nad Hronom, Zvolene a Banskej Bystrici vyše 20 ľudí. Zdravotný stav šiestich z nich si vyžiadal hospitalizáciu. Pre TASR to uviedli hovorkyne jednotlivých nemocníc.



Ako pre TASR priblížila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová, vzhľadom na vysoký počet účastníkov nehody bolo na miesto vyslaných až deväť záchranárskych posádok. "Ošetrili a do nemocníc previezli 11 osôb, ktoré utrpeli najmä stredne ťažké poranenia," uviedla Krčová. Ďalších pacientov do nemocníc prevážali i príslušníci Hasičského a záchranného zboru.



"Do žiarskej nemocnice bolo s ľahkými zraneniami privezených 16 pacientov, z toho štyria pacienti zostali hospitalizovaní v nemocnici," povedala pre TASR PR špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Bianka Krejčíová.



Troch ľudí priviezli do nemocnice vo Zvolene, podľa hovorkyne skupiny Agel SK Martiny Pavlikovej boli dvaja z nich ošetrení ambulantne. Tretieho v nemocnici hospitalizovali s otrasom mozgu.



Rovnako troch pacientov ošetrili zdravotníci na oddelení urgentného príjmu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. "Dvaja boli prepustení, jeden bol prijatý na Kliniku úrazovej chirurgie SZU. Jeho stav je stabilizovaný," skonštatovala pre TASR hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.



Dodávka s migrantmi havarovala v utorok (11. 10.) podvečer na ceste medzi obcami Lúčky a Kopernica. Po vodičovi, ktorý z miesta činu ušiel, polícia stále pátra. V súvislosti s prípadom bolo začaté trestné stíhanie za zločin prevádzačstva, páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na sedem až desať rokov.