Po nehode mladého vodiča v Terchovej previezli do nemocnice šesť ľudí

Terchová 12. marca (TASR) - Prevoz do nemocnice si vyžiadali zranenia šiestich spolucestujúcich vo veku od 14 do 18 rokov po pondelkovej (11. 3.) nehode 18-ročného vodiča v Terchovej v okrese Žilina. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Zuzana Šefčíková.



Doplnila, že vodič prešiel z doposiaľ presne nezistených príčin s vozidlom mimo vozovky, kde došlo k jeho viacnásobnému prevráteniu cez strechu. "Vodič sa podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Na miesto privolali aj súdneho znalca z odboru cestnej premávky. Všetky okolnosti, presné príčiny aj miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania," dodala.



Polícia apeluje najmä na mladých vodičov, ktorí sadajú do auta s partiou, aby sledovali situáciu na ceste. "Nenechali sa ostatnými cestujúcimi rozptyľovať a všetku pozornosť venovali vedeniu vozidla. Aby nepreceňovali svoje schopnosti a nepodceňovali riziká rýchlej jazdy. Stačí sekundové zaváhanie a do cieľa svojej cesty už nemusíte dôjsť," zdôraznila krajská policajná hovorkyňa.