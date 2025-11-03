< sekcia Regióny
Po nehode s električkou previezli 90-ročného chodca do nemocnice
Udalosť sa podľa policajtov stala pred 13.00 h na zastávke mestskej hromadnej dopravy Segnerova.
Autor TASR
Bratislava 3. novembra (TASR) - Bratislavská polícia vyšetruje pondelkovú nehodu električky a chodca. Deväťdesiatročného muža po nej museli previezť so zraneniami do nemocnice. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.
