Po nehode v Drienovci zostáva v nemocnici jedna osoba
Autor TASR
Košice 18. septembra (TASR) - Po minulotýždňovej tragickej dopravnej nehode autobusu a kamióna pri Drienovci v okrese Košice - okolie ostáva hospitalizovaná jedna osoba, jej stav sa podarilo stabilizovať. Ostatných zranených z nemocníc už prepustili.
Deň po nehode boli v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice hospitalizovaní traja pacienti. „V UNLP Košice ostáva hospitalizovaný jediný pacient z nehody autobusu v Drienovci, ktorý utrpel veľmi vážne poranenia a jeho zdravotný stav v prvých dňoch po nehode bol kritický. Vďaka profesionálnemu prístupu a intenzívnej starostlivosti je aktuálne v stabilizovanom stave, hospitalizovaný na Klinike úrazovej chirurgie,“ povedala pre TASR hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.
V Nemocnici Agel Košice - Šaca boli po nehode hospitalizovaní dvaja pacienti. „K dnešnému dňu sú už obaja v domácej starostlivosti,“ povedala pre TASR Ivana Holíková, manažérka komunikácie spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica patrí.
Ďalší zo zranených bol hospitalizovaný v nemocnici v Rožňave. Podľa Bianky Krejčíovej z Penta Hospitals SK bol koncom minulého týždňa v stabilizovanom stave prepustený do ambulantnej starostlivosti.
K dopravnej nehode linkového autobusu a nákladného vozidla došlo 8. septembra ráno na rovnom úseku cesty I/16 pri obci Drienovec v okrese Košice - okolie. O život pri nej prišiel 63-ročný vodič autobusu. Ďalších 33 ľudí utrpelo zranenia rôzneho rozsahu. Polícia v súvislosti s nehodou začala trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia a trestného činu ublíženia na zdraví.
