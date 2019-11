Po nehode v Trnavskom kraji skončili dvaja ľudia v nemocnici

Jahodná 23. novembra (TASR) – Pri dopravnej nehode v Trnavskom kraji sa zranili dvaja ľudia. Nehoda sa stala v sobotu dopoludnia na štátnej ceste II/507 medzi Jahodnou v okrese Dunajská Streda a Tomášikovom v okrese Galanta. „Kamión s cisternou zišiel z nezistených príčin do priekopy vpravo. Následne sa vrátil späť na cestu, kde však prešiel do protismeru a čelne sa zrazil s protiidúcim osobným autom Hyundai i30,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Martina Kredatusová.



V aute sa viezli manželia, 43-ročný muž šoféroval, jeho 44-ročná žena sedela na sedadle spolujazdca. „Hasiči vyslobodili zakliesnené osoby pomocou hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia a zabezpečili vozidlá proti vzniku požiaru,“ uviedla Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Na mieste zasahoval záchranársky vrtuľník z Nitry. Jeho posádka si po pristátí v blízkosti miesta nehody prevzala do svojej starostlivosti vodiča osobného auta, ktorý utrpel zlomeniny oboch dolných končatín, ľavej hornej končatiny a tržné poranenie na hlave. „Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia bol pacient preložený na palubu vrtuľníka a v stabilizovanom stave, pri vedomí, letecky transportovaný do Fakultnej nemocnice v Nitre,“ potvrdila hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková. Spolujazdkyňa bola s vážnymi zraneniami prevezená do nemocnice sanitkou. Vodič kamióna sa pri nehode nezranil, dychová skúška na alkohol bola u neho negatívna.



Polícia po nehode uzatvorila cestu na nevyhnutne potrebný čas a vykonávala odklon premávky. V súčasnosti je už cesta plne prejazdná, potvrdila Kredatusová. Presné príčiny a okolnosti nehody polícia vyšetruje.