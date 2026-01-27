< sekcia Regióny
Po nehode vlakov pri Rožňave nezaznamenali poškodenie jaskyne
Vchod do Hrušovskej jaskyne sa nachádza v blízkosti miesta októbrovej nehody vlakov, pod železničnou traťou.
Autor TASR
Jablonov nad Turňou 27. januára (TASR) - Minuloročná októbrová zrážka dvoch vlakov pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava, pri ktorej došlo i k úniku prevádzkových kvapalín, nepoškodila Hrušovskú jaskyňu nachádzajúcu sa v blízkosti miesta nehody. Jaskyniari budú lokalitu aj naďalej monitorovať. Na sociálnej sieti o tom informovala Správa slovenských jaskýň (SSJ).
Vchod do Hrušovskej jaskyne sa nachádza v blízkosti miesta októbrovej nehody vlakov, pod železničnou traťou. Pre riziko možnej kontaminácie krasových vôd i samotného jaskynného biotopu jaskyniari vykonali kontrolné obhliadky Hrušovskej jaskyne aj opakované odbery vôd.
„Doterajšie výsledky nepreukázali mimoriadne zhoršenie kvality jaskynných vôd ani jaskyne samotnej. V sledovaní tejto lokality v Slovenskom krase budeme pokračovať aj v roku 2026,“ priblížila SSJ.
Hrušovská jaskyňa je 1138 metrov dlhá fluviokrasová jaskyňa s aktívnym vodným tokom. V jej priestoroch sa nachádza bohatá sintrová výzdoba, v rámci ktorej sú významné najmä rôznorodé excentrické formy heliktitov. „Unikátny je aj viac než dva metre vysoký stegamit. Jaskyňa je zimoviskom minimálne štyroch druhov netopierov a ďalších jaskynných živočíchov vrátane viacerých druhov troglobiontných chvostoskokov,“ dodali jaskyniari.
K zrážke dvoch rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo 13. októbra 2025. Nehoda sa stala na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Vo vlakoch sa nachádzalo približne 100 ľudí. Väčšina z nich sa zranila. Po nehode evidovali sedem ľudí v kritickom stave, 14 stredne ťažko zranených a 48 ľahko poranených. Minister dopravy Jozef Ráž (Smer-SD) v novembri informoval, že nehodu spôsobila chyba rušňovodiča, ktorý prešiel na červenú a nerešpektoval signalizáciu pred tunelom.
