Po nehode za Bernolákovom previezli leteckí záchranári do NÚDCH dieťa

Bratislava 17. septembra (TASR) - Leteckí záchranári v nedeľu zasahovali pri zrážke dvoch áut v Bernolákove v okrese Senec. Do Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave po nehode previezli 6-ročné dieťa s ľahkými zraneniami. Na sociálnej sieti o tom informovala letecká záchranná služba Air-Transport Europe.



"Bratislavský záchranársky vrtuľník bol dnes krátko popoludní privolaný k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel na diaľnici D1 za Bernolákovom. Posádka leteckých záchranárov si po pristátí prevzala do svojej starostlivosti 6-ročné dieťa, ktoré našťastie utrpelo len ľahšie poranenie hrudníka," informovali záchranári. Po ošetrení dieťa previezli do NÚDCH.