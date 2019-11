Po Nitre a Šali zvyšuje poplatky aj mesto Zlaté Moravce

Zlaté Moravce 5. novembra (TASR) – Obyvatelia Zlatých Moraviec od budúceho roka zaplatia viac za likvidáciu komunálneho dopadu i na daniach z nehnuteľností. Zmeny všeobecne záväzných nariadení odsúhlasilo na konci októbra mestské zastupiteľstvo.



Obyvatelia Zlatých Moraviec doteraz platili za odvoz komunálneho odpadu paušálny poplatok 17 eur ročne. Podľa radnice sa nezvyšoval od roku 2013. „Náklady spojené so zberom, prepravou, uložením a zneškodňovaním komunálneho odpadu sú podľa predloženej kalkulácie od technických služieb mesta vyššie ako príjem z vybratého poplatku,“ informoval mestský úrad.



Mesto sa preto rozhodlo všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o poplatkoch za odpad zmeniť. „Ide o zvýšenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o 30 percent, čo prestavuje pri paušálnom poplatku sumu 22 eur na osobu a rok. Zároveň sa počíta aj so znížením poplatku u osôb starších ako 62 rokov vo výške piatich eur z navrhovanej sumy,“ konštatuje sa v materiáli schválenom mestským zastupiteľstvom.



Mesto okrem toho na budúci rok zvýši aj dane z nehnuteľností. Podľa magistrátu je hlavným dôvodom zosúladenie jednotlivých sadzieb s platnou legislatívou. „Ročná sadzba dane zo stavieb nesmie presiahnuť desaťnásobok najnižšej ročnej sadzby. Rozdiel sadzieb v meste Zlaté Moravce v roku 2019 je 13,66-násobku. Preto sa je nutné tento stav zosúladiť zo zákonom. Najnižšia sadzba dane za rodinné domy a byty sa tak zvyšuje z 0,171 na 0,235 eura za štvorcový meter a daň za podnikateľské priestory sa zvyšuje z 2,337 na 2,35 eura za štvorcový meter. Zvýšenie ostatných sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2020 je o 15 percent,“ informoval magistrát.



Zlaté Moravce sú tak po Nitre a Šali ďalším mestom, ktoré bude na budúci rok svojim obyvateľom zvyšovať miestne poplatky. Nitra i Šaľa ako hlavný dôvod uvádzajú neustále zvyšovanie povinností, ktoré samosprávam ukladá štát. „Spôsobuje to enormnú záťaž na mestský rozpočet. Zvýšenie výdavkov mestám spôsobili napríklad chodníková novela, obedy zadarmo, rekreačné poukazy, zvýšenie platov zamestnancov, novela zákona o sociálnych službách i zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane. Výdavky menších miest tieto zákony zvýšili rádovo o státisíce a krajských miest o milióny eur,“ skonštatoval pred časom nitriansky primátor Marek Hattas.



Šalianska radnica na budúci rok zavádza aj poplatok za rozvoj, ktorý budú platiť fyzické osoby i firmy za pozemné stavby vybudované na území mesta. Vedenie mesta toto opatrenie takisto vysvetľuje nárastom povinností, ktoré mestám a obciam vyplynuli z nových zákonov prijatých v parlamente. „Tieto legislatívne zmeny majú vplyv na výrazné zvýšenie bežných výdavkov rozpočtu mesta už aj v roku 2019, ako aj následne v budúcich rokoch a predstavujú veľmi negatívny zásah do hospodárenia miest a obcí,“ konštatuje sa v materiáli o východiskách rozpočtu Šale na rok 2020.