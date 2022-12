Po nočnom incidente v Skalici skončili dve osoby v nemocnici

Skalica 2. decembra (TASR) - Dve osoby so zraneniami previezli do nemocnice po nočnom incidente na parkovisku v Skalici. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trnave Zlatica Antalová.



"Incident medzi osobami postrehli tri nezúčastnené osoby, ktoré zasiahli, mužovi zabránili v ďalšom konaní a zavolali na linku 158. Policajti sa po oznámení ihneď presunuli na miesto konfliktu medzi mužom, ženou a malým dieťaťom," uviedla Antalová.



Policajti na parkovisku našli muža, zranenú ženu a jej trojročné dieťa. "Podozrivého muža policajti na mieste obmedzili na osobnej slobode a nôž, ktorý mal pri sebe, mu odňali. Prípad si vzhľadom na závažnosť ihneď prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície KR PZ Trnava," informovala krajská policajná hovorkyňa.



Ako doplnila, v týchto chvíľach vykonáva policajný vyšetrovateľ potrebné procesné úkony s cieľom objasnenia priebehu konania, stanovenia presnej kvalifikácie skutku a ďalších neodkladných úkonov. "Bližšie informácie prinesieme, keď to situácia vo vyšetrovaní dovolí," uviedla Antalová.