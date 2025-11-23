< sekcia Regióny
Po nočnom snežení zasahovali cestári v Trnavskom kraji hlavne na juhu
Policajti zo Šaštína okrem toho v nedeľu v ranných hodinách asistovali zasahujúcim hasičom pri zapadnutom autobuse.
Autor TASR
Trnava 23. novembra (TASR) - Cestári v Trnavskom kraji v nedeľu pracujú na údržbe ciest po nočnom snežení. Ako informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK), tento rok ako prví štartovali na cesty zamestnanci Správy a údržby ciest TTSK z južných okresov.
V okrese Dunajská Streda zasahovalo šesť vozidiel, tri vo Veľkom Mederi a tri v Šamoríne. „Na výjazd sú pripravení aj krajskí cestári zo strediska Galanta. V strednej a severnej časti kraja sa nadránom očakáva poľadovica, očakávajú sa výjazdy zo strediska Buková v okrese Trnava,“ uviedol TTSK.
Policajti zo Šaštína okrem toho v nedeľu v ranných hodinách asistovali zasahujúcim hasičom pri zapadnutom autobuse. „Jeho vodič pravdepodobne dostal šmyk a zišiel mimo cesty tak, že nebolo možné otvoriť dvere. V tom čase sa v ňom nachádzalo vyše 30 osôb, všetci vyviazli bez zranení,“ uviedla na sociálnej sieti polícia. Tá zároveň upozornila vodičov, aby pri jazde prispôsobili rýchlosť skutočnému stavu cesty, dodržiavali medzi sebou dostatočné odstupy a vyvarovali sa prudkým a trhaným pohybom vozidla.
