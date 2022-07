Po novej cyrilometodskej cyklotrase do Trnavy prešli prví cykloturisti

Nitra 3. júla (TASR) - Pelotón cykloturistov spolu s nitrianskym biskupom Viliamom Judákom vyštartoval v nedeľu predpoludním z Nitry do Trnavy po novej cyrilometodskej cyklotrase pri príležitosti jej otvorenia. Cyklotrasa vedie prírodným prostredím, čiastočne aj po verejných komunikáciách, informoval hovorca Biskupstva Nitra Tibor Ujlacký.



Nová cyklotrasa sa začína v Nitre, vedie cez Močenok do Serede. Pri Šali sa cesta napája na už existujúcu cyklotrasu. Cyrilometodská cyklotrasa sa končí v Trnave. "Bude tak symbolizovať spojenie Nitry ako kolísky kresťanstva na Slovensku s Trnavou, ktorá je známa ako malý Rím," povedal Ujlacký.



Garantom cyklotrasy je obec Močenok, ktorý ju vybudoval v spolupráci s Nitrianskym biskupstvom a Arcibiskupstvom Trnava. Trasa je už pre cyklistov priechodná, postupne pribudne nový systém značenia a oddychové miesta. Úsek z Nitry do Močenka ako rodiska sv. Gorazda, žiaka sv. Cyrila a Metoda, bude venovaný najmä sedmopočetníkom, nasledovníkom solúnskych bratov. "Tento úsek je už niekoľko rokov využívaný na pešiu púť pútnikov, ktorí prinášajú svätogorazdovské posolstvo z Močenka na Nitriansky hrad. Práve oni nazvali tento chodník cestou sedmopočetníkov," skonštatoval Ujlacký.