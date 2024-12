Po Novom roku začnú s prestavbou cestného mosta nad Radošinou

Malé Ripňany 16. decembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) prestavia cestný most nad riečkou Radošina v obci Malé Ripňany v okrese Topoľčany. Práce by sa mali začať v závislosti od počasia po Novom roku, ukončenie prestavby je naplánované na november 2025, informoval NSK.



Most sa nachádza v blízkosti nevyužívanej železničnej trate. Postavili ho v roku 1965, zabezpečuje dopravnú obsluhu s okolitými obcami. Jeho stavebno-technický stav je vyhodnotený ako nevyhovujúci.



Komplexná rekonštrukcia mosta na ceste III/1732 sa začne jeho demoláciou. "Následne na základovej konštrukcii postavíme úplne nový most," potvrdila krajská samospráva.



V čase modernizácie mosta bude v danej lokalite platiť úplná uzávera. Obchádzkové trasy budú vyznačené dočasným dopravným značením.