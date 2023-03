Po obnove otvorili Petrivaldského vilu v Hnúšti

Hnúšťa 24. marca (TASR) – Po komplexnej rekonštrukcii v Hnúšti v piatok slávnostne otvorili národnú kultúrnu pamiatku Petrivaldského vilu. Je to jeden z mála zachovaných historických objektov meštianskej architektúry a urbanistického rozvoja mesta z prelomu 19. a 20. storočia.



Ako informovala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová, projekt obnovy Petrivaldského vily sa realizoval od roku 2018. "Začal sa architektonicko-historickým a umelecko-historickým výskumom a návrhom obnovy, vďaka ktorému sa podarilo objaviť a zrekonštruovať aj unikátnu interiérovú výzdobu," priblížila.



Počas otvorenia okrem iného predstavili aj projektovú štúdiu, prezentujúcu účel využitia Petrivaldského vily a zámer vytvorenia interaktívnej expozície. Program otvorenia obohatilo podujatie s názvom Stretnutie po rokoch Daxner a Francisci venované 200. výročiu narodenia týchto významných rodákov z regiónu Gemer a Malohont.



Budovu netradičného vzhľadu navrhli pre miestneho podnikateľa stavitelia z Rožňavy. V pristavanom zadnom trakte bolo v minulosti umiestnené zariadenie na výrobu a plnenie sódovky do fliaš. Po smrti posledného majiteľa Pankráca Petrivaldského v roku 1976 sa vila dostala do majetku štátu. V roku 1996 ju získalo mesto Hnúšťa a malo v nej vzniknúť múzeum, čo sa ale napokon nezrealizovalo.



Vila je od roku 1998 národnou kultúrnou pamiatkou. V roku 2018 dalo mesto na jej obnovu vypracovať projektovú dokumentáciu. Samotná rekonštrukcia sa začala v roku 2021.