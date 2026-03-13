< sekcia Regióny
Po odstavení čističky v Bukóze zvažuje ministerstvo mobilnú čistiareň
Tá by umožnila čistenie priamo na mieste.
Autor TASR
Nižný Hrabovec 13. marca (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR pripravuje pre obec Nižný Hrabovec v okrese Vranov nad Topľou riešenie situácie súvisiacej s mimoriadnou situáciou, ktorá tam trvá už takmer rok. Problém vznikol po tom, čo po ukončení výroby prestala fungovať čistiareň odpadových vôd (ČOV) v areáli spoločnosti Bukóza, na ktorú bola napojená obecná kanalizácia. Ako pre TASR uviedol Riaditeľ sekcie krízového riadenia MV Jaroslav Kmeť, zvažujú aj zakúpenie mobilnej ČOV.
Tá by umožnila čistenie priamo na mieste. „Je niekoľko technických riešení, bavili sme sa aj o mobilnej čističke. Tipujem, že by sa dala zabezpečiť v priebehu niekoľkých mesiacov,“ uviedol Kmeť. Dodal, že štát v súčasnosti obci pomáha najmä s financovaním vývozu odpadových vôd. „Tým, že bola vyhlásená mimoriadna situácia, sanovali sme niektoré náklady, ktoré im vznikajú s vývozom odpadových vôd,“ priblížil Kmeť. Mobilná čistiareň by bola majetkom štátu a po ukončení mimoriadnej situácie by ju bolo možné presunúť a využiť aj v iných obciach Slovenska v prípade podobných krízových situácií.
Odpadové vody z obce sa v súčasnosti zhromažďujú a následne sa pravidelne vyvážajú. Denne ide približne o šesť až osem cisternových vozidiel. „K situácii treba podotknúť, že obyvatelia napriek tomu, že je vyhlásená mimoriadna situácia, prispievajú na odvoz odpadových vôd rovnakým dielom ako obyvatelia v okolitých obciach,“ doplnil Matúš Strapák z oddelenia civilnej ochrany sekcie krízového riadenia MV SR.
V Nižnom Hrabovci vyhlásili mimoriadnu situáciu 1. apríla 2025. Obec takmer 30 rokov využívala čistiareň odpadových vôd v areáli bývalej celulózky. Dlhodobým riešením má byť vybudovanie vlastnej ČOV, na čom samospráva intenzívne pracuje, jej realizácia však bude závisieť od získania finančných prostriedkov.
