Zvolen 22. júna (TASR) – Po problémoch s počasím a dodávateľskou spoločnosťou v súčasnosti po opakovanom verejnom obstarávaní kosia vo Zvolene víťazné firmy. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Kosením v meste sa na svojom májovom zasadnutí zaoberalo aj zvolenské mestské zastupiteľstvo. Poslanci rozhodli, že samospráva ukončí spoluprácu s doterajším dodávateľom kosenia, pretože ich práca nebola v požadovanej kvalite ani čase. Primátor Vladimír Maňka koncom mája uviedol, že dodávateľ dokončí kosenie v centre mesta a na sídliská Zlatý potok a Sekier už nastúpia iné spoločnosti.



Mesto preto spustilo nové verejné obstarávanie, v ktorom hľadalo do jednotlivých mestských častí stálych dodávateľov po zvyšok aktuálneho roka. "Mimo sídlisk Západ a Podborová, ktoré kosí náš lesný podnik a komunálne stredisko, sa nám podarilo vysúťažiť práce na Sekier a v oboch centrálnych častiach," vysvetlila referentka pre zeleň zvolenského mestského úradu Jana Tlučáková. Dodala, že na sídlisku Sekier pokosia menšie plochy, čím bude ukončená prvá kosba. "V centrálnych častiach sa nová spoločnosť pustila do práce začiatkom týždňa. K dnešnému dňu je pokosená polovica celej plochy," zdôraznila.



Svatuška spomenul, že Zlatý potok je v súvislosti s kosením v meste najkomplikovanejší. Podotkol, že má najnáročnejší terén a do súťaže sa neprihlásil žiadny záujemca. "Súčasný dodávateľ v týchto dňoch pokosil napríklad rozľahlé verejné priestranstvo za bytovými domami na ulici Andreja Hlinku a postupne sa presunie ďalej," spresnila Tlučáková s tým, že samospráva spustila ďalšie verejné obstarávanie na kosenie tejto mestskej časti.