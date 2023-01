Po osemmesačnej rekonštrukcii otvorili vo FN Trenčín vynovené OAIM

Na snímke prístrojové vybavenie počas slávnostného otvorenia Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) po kompletnej rekonštrukcii vo Fakultnej nemocnici (FN) Trenčín v utorok 10. januára 2023. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Trenčín 10. januára (TASR) - Skvalitnenie poskytovania intenzívnej zdravotnej starostlivosti má priniesť rekonštrukcia oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny (OAIM) vo Fakultnej nemocnici (FN) Trenčín. Po osemmesačnej rekonštrukcii v utorok aj za prítomnosti dočasne povereného ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského odovzdali do užívania zmodernizované priestory.Podľa riaditeľa FN Trenčín Tomáša Janíka sa rekonštrukcia začala v júni minulého roku, preinvestovalo sa asi 2,4 milióna eur. "," doplnil riaditeľ s tým, že ďalšie rekonštrukčné práce vo FN Trenčín sa dotknú pracoviska magnetickej rezonancie, ktoré otvoria v apríli tohto roka.Z finančného balíka od rezortu zdravotníctva podľa neho pribudne nový samostatný vchod do nemocnice, parkovacie plochy pre zamestnancov a návštevníkov nemocnice. Nové laboratórne vybavenie dostane oddelenie klinickej biochémie a hematológie, rekonštrukciou by mala prejsť neonatológia a detská klinika, zrekonštruovať chcú aj všetky výťahy.Ako informoval primár OAIM Tomáš Šulík, pôvodné oddelenie fungovalo vo FN Trenčín už od roku 1991, rekonštrukciou po viac ako 40 rokoch sa "dostalo do 21. storočia"." doplnil primár.Verí, že vo FN Trenčín sa bude kreovať nové kardiocentrum. "" zdôraznil Šulík.Podľa Lengvarského bola rekonštrukcia OAIM v trenčianskej nemocnici súčasťou modernizačných projektov v nemocnici za asi desať miliónov eur. "," zdôraznil minister.