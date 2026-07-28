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Po páde v Dolných dierach zomrela 51-ročná slovenská turistka

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Lekárom, ktorý sa nachádzal na mieste, a ďalšími svedkami na mieste udalosti bola začatá kardiopulmonálna resuscitácia.

Autor TASR
Terchová 28. júla (TASR) - Po páde v Dolných dierach v Malej Fatre v utorok zomrela 51-ročná slovenská turistka. Horská záchranná služba (HZS) prijala žiadosť o pomoc zo žltého turisticky značeného chodníka. Ako informovala HZS na webe, žena zakopnutím o terénnu nerovnosť spadla mimo chodníka a pádom si privodila poranenia, ktoré časom vyústili do straty vedomia a dýchania.

Lekárom, ktorý sa nachádzal na mieste, a ďalšími svedkami na mieste udalosti bola začatá kardiopulmonálna resuscitácia. „K turistke vyrazili príslušníci HZS z Oblastného strediska Malá Fatra pozemne, a na miesto bola vyslaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,“ spresnili horskí záchranári.

Dodali, že u osoby mohli príslušné zložky na mieste skonštatovať iba smrť. Telo následne odovzdali obhliadajúcemu lekárovi a Policajnému zboru.


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