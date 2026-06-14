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Po páde z bicykla sa v Hrabove zranili dvaja chlapci
Druhého cyklistu s poranením hornej končatiny ošetrili a transportovali záchranári HZS pomocou terénneho vozidla do Hrabova, kde ho odovzdali rodinným príslušníkom.
Autor TASR
Ružomberok 14. júna (TASR) - Horskí záchranári z Veľkej Fatry zasahovali v nedeľu popoludní v bike parku Hrabovo. Dvaja chlapci (15 a 14 rokov) si po páde z bicykla spôsobili poranenia hlavy, hornej končatiny a odreniny. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Po príchode na miesto a ošetrení prvého pacienta s poranením hlavy posádkou Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby nasledoval transport na nosidlách k vrtuľníku na prevoz do nemocnice.
Druhého cyklistu s poranením hornej končatiny ošetrili a transportovali záchranári HZS pomocou terénneho vozidla do Hrabova, kde ho odovzdali rodinným príslušníkom.
Po príchode na miesto a ošetrení prvého pacienta s poranením hlavy posádkou Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby nasledoval transport na nosidlách k vrtuľníku na prevoz do nemocnice.
Druhého cyklistu s poranením hornej končatiny ošetrili a transportovali záchranári HZS pomocou terénneho vozidla do Hrabova, kde ho odovzdali rodinným príslušníkom.