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Po páde z elektrickej kolebežky utrpel 11-ročný chlapec vážne zranenia
Keď položil predné koleso späť na vozovku, stratil kontrolu nad kolobežkou a spadol.
Autor TASR
Košice 30. augusta (TASR) - Košická krajská polícia upozornila na piatkovú (28. 8.) vážnu dopravnú nehodu 11-ročného chlapca, ktorý spadol počas jazdy na elektrickej kolobežke. Ako uviedla polícia na sociálnej sieti, pri páde utrpel vážne poranenie hlavy.
Podľa informácií polície mal chlapec jazdiť na elektrickej kolobežke bez ochrannej prilby po ceste III. triedy, keď počas jazdy zdvihol predné koleso a niekoľko metrov pokračoval iba na zadnom. Keď položil predné koleso späť na vozovku, stratil kontrolu nad kolobežkou a spadol. Pri páde utrpel vážne poranenie hlavy a v bezvedomí bol letecky prevezený do nemocnice v Košiciach, kde zostal hospitalizovaný.
Zároveň upozornila rodičov, že 11-ročné dieťa na elektrickej kolobežke nesmie jazdiť na takejto ceste. „Zákon umožňuje viesť kolobežku s pomocným motorčekom na ceste mimo zákonom stanovených výnimiek až osobe staršej ako 15 rokov,“ uviedla polícia s tým, že okolnosti dopravnej nehody naďalej objasňuje.
Podľa informácií polície mal chlapec jazdiť na elektrickej kolobežke bez ochrannej prilby po ceste III. triedy, keď počas jazdy zdvihol predné koleso a niekoľko metrov pokračoval iba na zadnom. Keď položil predné koleso späť na vozovku, stratil kontrolu nad kolobežkou a spadol. Pri páde utrpel vážne poranenie hlavy a v bezvedomí bol letecky prevezený do nemocnice v Košiciach, kde zostal hospitalizovaný.
Zároveň upozornila rodičov, že 11-ročné dieťa na elektrickej kolobežke nesmie jazdiť na takejto ceste. „Zákon umožňuje viesť kolobežku s pomocným motorčekom na ceste mimo zákonom stanovených výnimiek až osobe staršej ako 15 rokov,“ uviedla polícia s tým, že okolnosti dopravnej nehody naďalej objasňuje.