Po Partizánskom jazdí veľkonočný autobus

Partizánske 8. apríla (TASR) - Kraslice, vence či korbáče nájdu cestujúci v autobuse mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Partizánskom. Do prevádzky ho uviedli v piatok spolu s deťmi zo Základnej školy (ZŠ) R. Jašíka, po cestách v meste bude jazdiť minimálne do konca Veľkej noci.S myšlienkou prišla občianska iniciatíva Partizánske - Náš domov. Veľkonočný autobus i s polepom s jarnou tematikou nie je prvým takto vyzdobeným v Partizánskom, počas Vianoc tam jazdil vianočný autobus.zhodnotila riaditeľka ZŠ R. Jašíka Kristína Kellner Šimková.Konečne sa podľa nej uvoľnili opatrenia, mesto tak začína žiť, akcie realizujú i v školách, deti tiež môžu odísť zo školských lavíc do ulíc.Veľkonočný autobus zabezpečila občianska iniciatíva v spolupráci so zmluvným dopravcom.povedal obchodný manažér SAD Prievidza Štefan Straka.Dopravca spolupracoval i na výzdobe vianočného autobusu.dodal Straka.