Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 22. január 2026Meniny má Zora
< sekcia Regióny

Po pauze sa má pojednávať v prípade streľby v Ivanke pri Dunaji

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V katastri obce Ivanka pri Dunaji v okrese Senec koncom marca minulého roka po strelnom poranení zomrel muž.

Autor TASR
Bratislava 22. januára (TASR) - Obžalovaný v prípade minuloročnej streľby v Ivanke pri Dunaji František B. sa má po viac ako mesačnej pauze opäť postaviť pred Mestský súd Bratislava I. Najbližší termín hlavného pojednávania vytýčili na štvrtok 29. januára. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní, zverejnenom na webe ministerstva spravodlivosti.

V katastri obce Ivanka pri Dunaji v okrese Senec koncom marca minulého roka po strelnom poranení zomrel muž. Polícia preto začala trestné stíhanie. Na mieste malo dôjsť ku konfliktu medzi dvoma mužmi, pričom jeden z nich utrpel strelné poranenie v oblasti hlavy, ktorému podľahol. Vyšetrovateľ obvinil Františka B. z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Prokurátorka neskôr navrhla pre obvineného tzv. preventívnu väzbu.

Krajský súd v Bratislave vzal začiatkom apríla 2025 obvineného muža do väzby. Vyhovel tak sťažnosti prokurátorky voči rozhodnutiu prvostupňového súdu, ktorý rozhodol o stíhaní Františka B. na slobode.

Súdny proces sa začal koncom októbra minulého roka. Obžalovaný trvá na svojej nevine.
.

Neprehliadnite

Kaliňák a Zůna sa zhodli na potrebe zvýšenia obrannej sebestačnosti

Vo Vojvodine udelili literárne ceny, spravodajca TASR dostal dve

ZRÁŽKA DVOCH VLAKOV: Hasiči a záchranári absolvovali taktické cvičenie

Viete, koľko pomarančov treba zjesť na odporúčanú dávku vitamínu C?