< sekcia Regióny
Po pauze sa má pojednávať v prípade streľby v Ivanke pri Dunaji
V katastri obce Ivanka pri Dunaji v okrese Senec koncom marca minulého roka po strelnom poranení zomrel muž.
Autor TASR
Bratislava 22. januára (TASR) - Obžalovaný v prípade minuloročnej streľby v Ivanke pri Dunaji František B. sa má po viac ako mesačnej pauze opäť postaviť pred Mestský súd Bratislava I. Najbližší termín hlavného pojednávania vytýčili na štvrtok 29. januára. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní, zverejnenom na webe ministerstva spravodlivosti.
V katastri obce Ivanka pri Dunaji v okrese Senec koncom marca minulého roka po strelnom poranení zomrel muž. Polícia preto začala trestné stíhanie. Na mieste malo dôjsť ku konfliktu medzi dvoma mužmi, pričom jeden z nich utrpel strelné poranenie v oblasti hlavy, ktorému podľahol. Vyšetrovateľ obvinil Františka B. z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Prokurátorka neskôr navrhla pre obvineného tzv. preventívnu väzbu.
Krajský súd v Bratislave vzal začiatkom apríla 2025 obvineného muža do väzby. Vyhovel tak sťažnosti prokurátorky voči rozhodnutiu prvostupňového súdu, ktorý rozhodol o stíhaní Františka B. na slobode.
Súdny proces sa začal koncom októbra minulého roka. Obžalovaný trvá na svojej nevine.
V katastri obce Ivanka pri Dunaji v okrese Senec koncom marca minulého roka po strelnom poranení zomrel muž. Polícia preto začala trestné stíhanie. Na mieste malo dôjsť ku konfliktu medzi dvoma mužmi, pričom jeden z nich utrpel strelné poranenie v oblasti hlavy, ktorému podľahol. Vyšetrovateľ obvinil Františka B. z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Prokurátorka neskôr navrhla pre obvineného tzv. preventívnu väzbu.
Krajský súd v Bratislave vzal začiatkom apríla 2025 obvineného muža do väzby. Vyhovel tak sťažnosti prokurátorky voči rozhodnutiu prvostupňového súdu, ktorý rozhodol o stíhaní Františka B. na slobode.
Súdny proces sa začal koncom októbra minulého roka. Obžalovaný trvá na svojej nevine.