Po pešej zóne a námestí vo Zvolene budú môcť jazdiť ľudia na bicykli

Zvolen 19. septembra (TASR) - Po námestí a pešej zóne vo Zvolene budú môcť voľne jazdiť cyklisti aj mimo vyznačeného chodníka. Rozhodli o tom zvolenskí mestskí poslanci na svojom septembrovom rokovaní.



Doteraz museli ľudia z bicykla zosadnúť a v tomto priestore ho tlačiť vedľa seba. Po novom sa však po ňom budú môcť pohybovať takou rýchlosťou, akou kráča chodec pešo.



V súčasnosti platí nariadenie, ktoré voľný pohyb ľudí na bicykli po celej pešej zóny zakazuje. Od kostola svätej Alžbety po pamätník Valaška majú totiž vyhradený úsek pre presúvanie. Vedúci odboru územného plánovania mesta Zvolen Peter Kašša však upozornil na to, že popri ňom nie je chodník pre chodcov a tí tak vstupujú do priestoru, ktorý pre nich nie je určený. Dodal, že to obmedzuje cyklistov v plynulej a bezpečnej jazde. "Je to jav, ktorý sledujeme dlhodobo, preto navrhujeme úpravu," zdôraznil. Spoločný pohyb chodcov a cyklistov na cyklochodníkoch považuje za nebezpečnejší, ako spoločný pohyb chodcov a cyklistov na celej pešej zóne.



S návrhom pustiť do pešej zóny cyklistov nesúhlasili komisia dopravy a verejného poriadku. Podporu im však vyjadrili ďalšie komisie. Ako povedal poslanec Jaroslav Stehlík, cyklistom treba dať šancu. Podľa neho sa však nájdu aj takí, ktorí nebudú rešpektovať rýchlosť, ktorú budú musieť dodržať. Podotkol, že aj v súčasnosti jazdia cyklisti krížom cez námestie a zákaz jazdy nerešpektujú. "Bežne vidíme, že po pešej zóne jazdia. S myšlienkou, že niečo porušujú sa z nej snažia čo najrýchlejšie uniknúť a vtedy sa stávajú nebezpečnými," zhodnotil. Opačný názor však mal poslanec Igor Šufliarsky, ktorý presadzoval, aby sa cyklisti po námestí presúvali aj naďalej tak, ako doteraz. Podľa neho v modernom meste by mali cyklisti jazdiť po vybudovanom chodníku, ktorý je na to určený.



Mesto pripomína, že v súčasnosti sa pešia zóna rozširuje aj o Park Ľudovíta Štúra a jeho okolie.