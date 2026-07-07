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Po Petermanovej veži pokračuje B. Bystrica obnovou strechy Barbakánu
Samospráva na rekonštrukciu vyčlenila zo svojho rozpočtu približne 200.000 eur. Banskej Bystrice .
Autor TASR
Banská Bystrica 7. júla (TASR) - Po obnove Petermanovej veže v historickom centre Banskej Bystrice pokračuje mesto obnovou Barbakánu, teda rekonštrukciou jeho presklenej strechy, ktorá je v nevyhovujúcom technickom stave. S cieľom zabrániť zatekaniu do priestorov miestnej prevádzky zhotoviteľ začína so stavebnými prácami. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Samospráva na rekonštrukciu vyčlenila zo svojho rozpočtu približne 200.000 eur. Stavebné práce budú prebiehať v dvoch etapách, stálu expozíciu by nemali ovplyvniť, na jeseň sa krátkodobé obmedzenia dotknú jedine gastronomickej prevádzky. Všetky práce by mali byť ukončené do konca novembra.
„Strecha na Barbakáne je v zlom technickom stave a počas intenzívnych zrážok spôsobuje zatekanie do priestorov miestnej reštaurácie. Stavebné práce preto v prvej etape zahŕňajú úpravu odvodňovacieho systému a realizáciu prestupov PVC potrubí cez betónové konštrukcie vrátane ich utesnenia tak, aby bola dažďová voda bezpečne odvádzaná do kanalizácie prostredníctvom zvislých zvodov mimo strešnej konštrukcie. V druhej etape zhotoviteľ demontuje pôvodnú strechu a osadí novú oceľovú nosnú konštrukciu so skleneným prestrešením,“ vysvetlil Milan Paprčka z technicko-prevádzkového oddelenia magistrátu.
V priestoroch mestského hradu Barbakán je umiestnená stála Thurzo-Fugger zážitková expozícia zameraná na históriu baníctva v Banskej Bystrici a okolí, najmä na obdobie najväčšieho rozkvetu mesta z čias Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti a Medeného hámra.
Samospráva na rekonštrukciu vyčlenila zo svojho rozpočtu približne 200.000 eur. Stavebné práce budú prebiehať v dvoch etapách, stálu expozíciu by nemali ovplyvniť, na jeseň sa krátkodobé obmedzenia dotknú jedine gastronomickej prevádzky. Všetky práce by mali byť ukončené do konca novembra.
„Strecha na Barbakáne je v zlom technickom stave a počas intenzívnych zrážok spôsobuje zatekanie do priestorov miestnej reštaurácie. Stavebné práce preto v prvej etape zahŕňajú úpravu odvodňovacieho systému a realizáciu prestupov PVC potrubí cez betónové konštrukcie vrátane ich utesnenia tak, aby bola dažďová voda bezpečne odvádzaná do kanalizácie prostredníctvom zvislých zvodov mimo strešnej konštrukcie. V druhej etape zhotoviteľ demontuje pôvodnú strechu a osadí novú oceľovú nosnú konštrukciu so skleneným prestrešením,“ vysvetlil Milan Paprčka z technicko-prevádzkového oddelenia magistrátu.
V priestoroch mestského hradu Barbakán je umiestnená stála Thurzo-Fugger zážitková expozícia zameraná na históriu baníctva v Banskej Bystrici a okolí, najmä na obdobie najväčšieho rozkvetu mesta z čias Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti a Medeného hámra.