Po Pezinku má svoje záchytné parkovisko aj Ivanka pri Dunaji

Bratislava 1. júla (TASR) – V Ivanke pri Dunaji v stredu slávnostne ukončili stavbu záchytného parkoviska pri železničnej stanici. Po Pezinku, kde je podobné parkovisko už od decembra minulého roka, ide o druhú podobnú stavbu pre cestujúcich, ktorí nechcú dochádzať do Bratislavy vlastnými autami. Investíciu s pomocou eurofondov zrealizovali Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Ďalšie parkoviská by mali pribudnúť v Nových Košariskách a Zohore.



Oplotené parkovisko s bezpečnostným kamerovým systémom má kapacitu 158 parkovacích miest a jeho súčasťou je aj stojisko na 80 bicyklov. S výstavbou sa začalo minulý rok v októbri. Celkové oprávnené výdavky na projekt predstavujú viac ako 1,7 milióna eur. "Som rád, že aj toto záchytné parkovisko prispeje k tomu, že ľudia žijúci v najbližšom okolí Bratislavy sa dostanú do mesta opäť o niečo rýchlejšie a pohodlnejšie verejnou dopravou," uviedol minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila pripomenul, že železnice sú pripravené rokovať s ďalšími samosprávami o podobných projektoch typu park and ride. "Chcel by som vyzvať zástupcov samospráv, aby kontaktovali ŽSR vo veci projektov záchytných parkovísk. Cieľ tohto projektu je jasný, a to zvýšenie prepravy verejnosti po železnici a odľahčenie cestnej siete," povedal Havrila.