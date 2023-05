Po Pezinskej babe jazdil vodič pod vplyvom drog a so zákazom činnosti

Bratislava 8. mája (TASR) - Vodič pod vplyvom drog a so zákazom činnosti jazdil po Pezinskej babe. Policajti voči 20-ročnému Lukášovi začali trestné stíhanie. Zároveň ho obvinili za prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia. Polícia Bratislavského kraja o tom informuje na sociálnej sieti.



"Podozrivý spôsob jazdy vozidla zn. Škoda Octavia upútal pozornosť diaľničných policajtov Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave počas ich výkonu služby na ceste z Pezinskej Baby v smere do Pezinka," opísala polícia. Z toho dôvodu hneď, ako to bolo možné, policajti vodiča zastavili a skontrolovali.







Následnou lustráciou v evidenciách Policajného zboru zistili, že 20-ročný vodič má dopravným inšpektorátom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Zároveň policajti spozorovali v správaní vodiča známky po požití omamných a psychotropných látok. "Z toho dôvodu bol prevezený do nemocnice na toxikologické vyšetrenie, ktorého výsledok bol pozitívny na látku THC," priblížili.