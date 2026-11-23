< sekcia Regióny
Podvodný telefonát: Žena prišla o 50.000 eur
V súvislosti s týmto skutkom vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 23. novembra (TASR) - Žena vo vyššom veku sa stala obeťou podvodu, pri ktorom prišla o 50.000 eur. Neznámi páchatelia ju telefonicky kontaktovali, pričom sa vydávali za policajta a následne aj za pracovníka Národnej banky Slovenska. Prípad už vyšetruje bratislavská polícia. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Martina Šemetková.
„Podvodníci mali ženu kontaktovať, pričom najprv sa jeden z nich predstavil ako pracovník kriminálnej polície. Podľa doposiaľ zistených skutočností jej tvrdil, že jej osobné údaje boli zneužité a neznáma osoba sa pokúsila v banke na jej meno vybaviť úver,“ priblížila. Pod zámienkou ochrany jej bankového účtu od nej mal postupne získať osobné údaje a následne ju prepojiť na ďalšieho muža, ktorý sa predstavil ako bezpečnostný pracovník Národnej banky Slovenska.
„Počas nasledujúcej komunikácie jej údajný bezpečnostný pracovník poslal čísla ´bezpečných´ bankových účtov, na ktoré poškodená v domnienke, že tým ochráni svoje finančné prostriedky, odoslala peniaze,“ spresnila hovorkyňa.
V súvislosti s týmto skutkom vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu.
Polícia opätovne upozorňuje, že nikdy nežiada od ľudí, aby svoje peniaze prevádzali na iné účty z dôvodu ich údajnej ochrany. „Neverte osobám, ktoré sa telefonicky vydávajú za policajtov, pracovníkov bánk či Národnej banky Slovenska a vytvárajú na vás časový alebo psychický nátlak v súvislosti s dispozíciou vašich financií,“ varuje.
Vyzýva tiež ľudí, aby neposkytovali neznámym osobám svoje osobné, prihlasovacie ani bankové údaje a nevykonávali žiadne prevody peňazí na účty, ktoré im nadiktujú neznáme osoby. „Ak máte pochybnosti o dôveryhodnosti telefonátu, hovor ukončite a informácie si overte priamo prostredníctvom oficiálnych kontaktov príslušnej inštitúcie,“ uzavrela polícia.
„Podvodníci mali ženu kontaktovať, pričom najprv sa jeden z nich predstavil ako pracovník kriminálnej polície. Podľa doposiaľ zistených skutočností jej tvrdil, že jej osobné údaje boli zneužité a neznáma osoba sa pokúsila v banke na jej meno vybaviť úver,“ priblížila. Pod zámienkou ochrany jej bankového účtu od nej mal postupne získať osobné údaje a následne ju prepojiť na ďalšieho muža, ktorý sa predstavil ako bezpečnostný pracovník Národnej banky Slovenska.
„Počas nasledujúcej komunikácie jej údajný bezpečnostný pracovník poslal čísla ´bezpečných´ bankových účtov, na ktoré poškodená v domnienke, že tým ochráni svoje finančné prostriedky, odoslala peniaze,“ spresnila hovorkyňa.
V súvislosti s týmto skutkom vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu.
Polícia opätovne upozorňuje, že nikdy nežiada od ľudí, aby svoje peniaze prevádzali na iné účty z dôvodu ich údajnej ochrany. „Neverte osobám, ktoré sa telefonicky vydávajú za policajtov, pracovníkov bánk či Národnej banky Slovenska a vytvárajú na vás časový alebo psychický nátlak v súvislosti s dispozíciou vašich financií,“ varuje.
Vyzýva tiež ľudí, aby neposkytovali neznámym osobám svoje osobné, prihlasovacie ani bankové údaje a nevykonávali žiadne prevody peňazí na účty, ktoré im nadiktujú neznáme osoby. „Ak máte pochybnosti o dôveryhodnosti telefonátu, hovor ukončite a informácie si overte priamo prostredníctvom oficiálnych kontaktov príslušnej inštitúcie,“ uzavrela polícia.