Po policajnej akcii Hornád skončil predajca heroínu vo väzbe

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Čelí obvineniu zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou.

Autor TASR
Trnava 28. októbra (TASR) - Policajti zadržali v rámci akcie Hornád 45-ročného muža z okresu Trnava, ktorý mal dlhodobo predávať heroín drogovo závislým osobám. Čelí obvineniu zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. Stíhaný je väzobne. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Vďaka dôslednej operatívnej činnosti bol díler obmedzený na osobnej slobode priamo na nástupišti železničnej stanice v Trnave. Pri sebe prechovával heroín pripravený na ďalší predaj rozdelený do papierových skladačiek a niekoľkých vreciek,“ priblížila polícia.

Expertízne skúmanie potvrdilo, že zaistený hnedý práškový materiál obsahoval heroín s prímesou kofeínu a paracetamolu. Obvinený bol už v minulosti odsúdený za drogovú trestnú činnosť. V prípade dokázania viny mu hrozí až desaťročné väzenie.
