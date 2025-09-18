< sekcia Regióny
Po polroku prác na rekonštrukcii Likavského hradu prišli nové nálezy
Rekonštrukcia objektu hradu je plánovaná na dva roky a bude stáť 4,33 milióna eur.
Autor TASR
Likavka 18. septembra (TASR) - Po polroku prác na rekonštrukcii Likavského hradu prišli nové nálezy a zistenia. Archeológovia objavili chlebovú pec, v ktorej sa v minulosti pieklo až 20 bochníkov chleba naraz. Okrem konzervácie murív a pripravovania prác výskumného charakteru sa posledný mesiac podarilo sprístupniť aj hornú časť hradu, kde sa taktiež začali práce. Po kontrolnom dni to pre TASR uviedol konateľ firmy Obnova, ktorá realizuje konzervačné práce na hrade, Michal Hrčka.
Momentálne sa začínajú dokumentovať horné časti múrov južnej časti hradu s pozostatkami bývalých strielní, smolných nosov, okien a ďalších detailov. „Nečakané nálezy priniesli predovšetkým archeológovia, ktorí v rámci prípravy stavby viaceré časti preskúmali archeologicky. Kopali sondy pod zem a na viacerých miestach objavili zaniknuté múry, o ktorých sa doteraz nevedelo,“ priblížil metodik pamiatkovej obnovy Michal Šimkovic.
Archeológovia objavili aj hospodársku stavbu, v ktorej sa nachádza niekoľko zariadení kuchynského charakteru, ako napríklad chlebová pec s rozmermi takmer štyri krát dva metre. „V minulosti sa v tejto peci pieklo väčšinou pre celú posádku, ktorá pôsobila na tomto hrade alebo pre celé osadenstvo a ľudí, ktorí sa starali o chod hradu,“ podotkol Hrčka.
Počas nadchádzajúceho chladnejšieho obdobia, keď nemôžu prebiehať práce v exteriéri, budú prebiehať aj práce vo vysunutých pracoviskách. „V stolárskom ateliéri sa budú pripravovať okná a dvere, ktoré budú následne osadené do severného paláca, ale aj zámočnícke výrobky, rôzne schodiská a mostíky. Vo finálnom stave by mal byť celý hrad zakonzervovaný, nasvietený, sprístupnený verejnosti, pripravený na sťahovanie expozícií a bezpečný pre návštevníka,“ doplnil Hrčka.
Rekonštrukcia objektu hradu je plánovaná na dva roky a bude stáť 4,33 milióna eur. Z tejto sumy 3.220.213,78 eura pokryje nenávratný finančný príspevok z programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 a 1.118.708,95 eura zafinancuje Žilinský samosprávny kraj z vlastných zdrojov. Na sprievodné aktivity a manažment projektu vynaloží ŽSK 442.631,32 eura.
Momentálne sa začínajú dokumentovať horné časti múrov južnej časti hradu s pozostatkami bývalých strielní, smolných nosov, okien a ďalších detailov. „Nečakané nálezy priniesli predovšetkým archeológovia, ktorí v rámci prípravy stavby viaceré časti preskúmali archeologicky. Kopali sondy pod zem a na viacerých miestach objavili zaniknuté múry, o ktorých sa doteraz nevedelo,“ priblížil metodik pamiatkovej obnovy Michal Šimkovic.
Archeológovia objavili aj hospodársku stavbu, v ktorej sa nachádza niekoľko zariadení kuchynského charakteru, ako napríklad chlebová pec s rozmermi takmer štyri krát dva metre. „V minulosti sa v tejto peci pieklo väčšinou pre celú posádku, ktorá pôsobila na tomto hrade alebo pre celé osadenstvo a ľudí, ktorí sa starali o chod hradu,“ podotkol Hrčka.
Počas nadchádzajúceho chladnejšieho obdobia, keď nemôžu prebiehať práce v exteriéri, budú prebiehať aj práce vo vysunutých pracoviskách. „V stolárskom ateliéri sa budú pripravovať okná a dvere, ktoré budú následne osadené do severného paláca, ale aj zámočnícke výrobky, rôzne schodiská a mostíky. Vo finálnom stave by mal byť celý hrad zakonzervovaný, nasvietený, sprístupnený verejnosti, pripravený na sťahovanie expozícií a bezpečný pre návštevníka,“ doplnil Hrčka.
Rekonštrukcia objektu hradu je plánovaná na dva roky a bude stáť 4,33 milióna eur. Z tejto sumy 3.220.213,78 eura pokryje nenávratný finančný príspevok z programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 a 1.118.708,95 eura zafinancuje Žilinský samosprávny kraj z vlastných zdrojov. Na sprievodné aktivity a manažment projektu vynaloží ŽSK 442.631,32 eura.