Po polstoročí znovu osadia v Piešťanoch sochu Alexandra Trizuljaka

Piešťany 10. mája (TASR) – Dvadsaťdva ton vážiaca šesť metrov vysoká plastika Pocta IX. symfónii Ludwiga van Beethovena od známeho slovenského sochára Alexandra Trizuljaka, ktorá bola polstoročie ukrytá v depozite, bude opäť osadená v parku na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. V priebehu mája ju inštalujú na zelenej ploche neďaleko vstupu do kúpaliska Eva. Informovala o tom výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany Tatiana Nevolná.



Dielo zo železného ingotu bolo pôvodne vystavené na podujatí Socha piešťanských parkov v roku 1970 pred hotelom Thermia Palace. Aj keď viaceré diela z tohto podujatia vo verejnom priestore Piešťan zostali, modernistická socha Trizuljaka, ktorý sa medzitým stal pre režim nepohodlným, musela zmiznúť. "Sochu niekto vtedy aj so základom uložil v technických priestoroch kúpeľov, čím ju vlastne zachránil," konštatoval syn sochára Klement Trizuljak.



Dielo bolo znovuobjavené pri mapovaní sochárskych diel v rámci projektu Sochy Piešťan: Mesto ako galéria a publikované v rovnomennej knihe, ktorú v minulom roku vydalo občianske združenie Čierne diery, ktoré presun aj spolufinancuje. Nové umiestnenie plastiky vybrali organizátori v spolupráci s piešťanskými kúpeľmi a Krajským pamiatkovým úradom Trnava, po častiach ho bude presúvať piešťanská firma Raving ťažkotonážnou technikou.



V rámci projektu Mesto ako galéria sa do piešťanského kúpeľného parku už podarilo osadiť plastiku Torzo ženy. Ďalšou aktivitou bude osadenie ôsmich diel Alexandra Trizuljaka v Mestskom parku, ktoré získa mesto Piešťany na dlhodobú zápožičku. "Umiestnenie Trizuljakovych sôch bude symbolické. Presne pred šesťdesiatimi rokmi sa v Piešťanoch uskutočnila prvá výstava umenia v exteriéri, ktorú v spolupráci s architektom Ľubomírom Mrňom usporiadal práve Alexander Trizuljak," informovala Linda Blahová z Mestského kultúrneho strediska Piešťany.



Na túto výstavu neskôr nadviazala tradícia podujatia Socha piešťanských parkov. "V máji zároveň oslavujeme storočnicu narodenia nášho otca, preto sa tešíme tejto aktivite," uviedol syn sochára Alexander Trizuljak mladší. "V slovenskom kontexte, kde sa sochy z verejného priestoru skôr strácajú, ide o výnimočný počin," doplnil Klement Trizuljak. Projekt je realizovaný s finančnou podporou OOCR Rezort Piešťany a Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.