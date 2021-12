Priateľské popíjanie sa skončilo v cele: Muž bodol svojho kamaráta

Košice 14. decembra (TASR) – Z trestného činu ublíženia na zdraví obvinila polícia 40-ročného muža, ktorý v miestnosti pri jednom z rodinných domov v Malých Trakanoch v okrese Trebišov bodol nožom svojho 27-ročného kamaráta. Útočníka umiestnili do cely policajného zaistenia. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Dvojica v nedeľu (12. 12.) večer popíjala alkohol, po predchádzajúcej slovnej výmene názorov starší muž jedenkrát bodol toho mladšieho do oblasti pleca. „Muž bol okamžite prevezený do nemocnice. Podľa vyjadrenia lekárov utrpel zranenia s predpokladanou dobou liečenia a práceneschopnosti viac ako 42 dní,“ uviedla Mésarová s tým, že kriminalisti zaistili stopy i nôž.



Útočníkovi hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.