Po povodniach ostávajú niektoré trasy vo Vysokých Tatrách nepriechodné

Vysoké Tatry 20. júla (TASR) – Po štvrtkových (19.7.) povodniach zostávajú niektoré turistické trasy v Tatrách nepriechodné. "Zamestnanci jednotlivých ochranných obvodov Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP) a Strediska terénnych služieb ŠL TANAP pokračovali aj v piatok v mapovaní škôd na turistických chodníkoch. Prekážky priebežne odstraňujú, tak aby sa turisti mohli čo najskôr vydať opäť po svojich obľúbených trasách na území Tatranského i Pieninského národného parku," informovala Martina Petránová zo ŠL TANAP.



Stále uzavretá je Bielovodská aj Javorová dolina, takisto aj Zadné Meďodoly. Čo sa týka centrálnej časti Tatier, tak v piatok ráno lesníci začali s prácami na stavbe provizórneho premostenia v lokalite pod Húpačkami, takže Malá Studená dolina so Zamkovského a Téryho chatou by mohla byť pre turistov prístupná už v nedeľu 22. júla. "Samozrejme, všetko závisí od počasia. Na budúci týždeň by sme chceli začať stavať nový most," objasnila Petránová.



Uzavretý ostáva žlto značený turistický chodník z Tatranskej Lesnej, kde voda strhla most i časť turistickej trasy. Uzavretá je aj časť zeleno značeného turistického chodníka z Tatranskej Polianky k Sliezskemu domu, konkrétne v úseku od rázcestia pri Velickom moste po Sliezsky dom. K horskému hotelu sa však dá dostať po asfaltovej ceste.



"V oblasti Štrbského a Popradského plesa sú chodníky priechodné, ale treba počítať s tým, že niektoré ich časti sa ešte stále nachádzajú pod vodou, ktorá niekde siaha aj vyše členkov. Turistom neodporúčame vstupovať na mostíky, ktoré vykazujú známky poškodenia. Odporúčame používať zdravý rozum a počas povodní sa vydávať len do blízkeho okolia, neváhať sa vrátiť spať, ak je situácia riskantná alebo neprehľadná. Keďže aj dnes lialo, návštevu vysokohorských chodníkov neodporúčame," zdôraznila Petránová.



V lokalite Podbanské sú všetky chodníky priechodné, avšak turisti musia rátať s obmedzeniami. Na žltej značke Podbanské – Kasprov vrch je v úseku nad chatou Tábor zaplavená asfaltová cesta v dĺžke približne 300 metrov. V úseku Čierna zem je odtrhnutý zhruba 30-metrový úsek cesty, v časti Liptovský košiar je zaplavený chodník v dĺžke asi 200 metrov. "Červená značka Tichá – Závory – Hladké sedlo - tam je v úseku Zadná Tichá od konca asfaltovej cesty po nespevnenej ceste až po odbočku na chodník vyplavený štrk. Modrá značka Tri Studničky – Kôprová – Hlinská - tam v úseku pod Škaredým žľabom došlo na betónovom moste k zosuvu piliera a vyplaveniu cesty," doplnila Petránová s tým, že v úseku odbočky na Kmeťov vodopád je momentálne zaplavená štrková cesta v dĺžke 50 metrov. V okolí Kmeťovho vodopádu treba počítať so zosuvmi zeminy a ďalšie obmedzenia sú aj v smere na Garajovo. Na zelenej značke Rázcestie Hlinská – Závory je v úseku pod Temnými smrečinami vyplavený štrk na chodníku v dĺžke zhruba 200 metrov.



"Situácia na Orave nie je až taká dramatická, avšak žiadame turistov, aby od prístrešku pod Bielou skalou, smerom na Sivý vrch, používali značený chodník, ktorý bol pred niekoľkými rokmi presmerovaný a vedie popri zvážnici. Trasa Zuberec – sedlo Pálenica je síce schodná, ale v lokalite Ivanov treba zvýšiť opatrnosť, keďže dažďová voda zaliala chodník. Miesto, kde sa vychádza z lesa do pásma kosodreviny, plánujú lesníci vydláždiť ešte tento rok. Na Zverovke zamestnanci ŠL TANAP takisto urobili obhliadku turistických chodníkov vrátane lavičiek a mostíkov, ako aj porastov, ktoré sú v blízkosti vodných tokov. Jednu turistickú lávku, ktorá sa nachádzala na konci Látanej doliny, v mieste kde končí asfaltová cesta a napája sa na turistický chodník, strhla voda. Iné škody v tejto lokalite zatiaľ lesníci nezaznamenali. Aj v tejto oblasti však ešte aj dnes vytrvalo pršalo," upozornila Petránová.



V Pieninách zaznamenali lesníci pád dvoch malých kamenných lavín, avšak všetky chodníky vrátane obľúbeného Prielomu Dunajca sú momentálne priechodné.