< sekcia Regióny
Po požiari bytovky v Žiline čaká na náhradné bývanie ešte jedna rodina
Dve menejpočetné rodiny boli presťahované ešte počas posledného októbrového víkendu do bytového domu na Košickej ulici, kde mala radnica dva voľné byty.
Autor TASR
Žilina 3. novembra (TASR) - Ďalším dvom rodinám z bytového domu na Bratislavskej ulici zasiahnutého októbrovým požiarom sa podarilo nájsť náhradné ubytovanie. Ako na pondelkovom tlačovom brífingu po rokovaní krízového štábu k vyhlásenej mimoriadnej situácii uviedol primátor Peter Fiabáne, v dočasnom útočisku telocvične Základnej školy (ZŠ) na Hollého ulici zostáva ešte jedna rodina.
Dve menejpočetné rodiny boli presťahované ešte počas posledného októbrového víkendu do bytového domu na Košickej ulici, kde mala radnica dva voľné byty. „Dve rodiny boli premiestnené do náhradného bývania na Bratislavskej ulici minulý piatok a v objekte ZŠ Hollého nám zostáva ešte jedna rodina, kde čakáme na dokončenie rekonštrukcie ešte posledného bytu tiež na Bratislavskej ulici. Do dvoch týždňov by aj táto rodina mala byť umiestnená do náhradného bývania,“ uviedol Fiabáne.
V súčasnosti v objekte zhorenej bytovky prebiehajú asanačné práce krovu. „Zabezpečíme objekt proti zatekaniu. Komunikujeme s poisťovňou o náhrade finančných prostriedkov, ktoré použijeme na zakrytie strechy a súčasne bude prebiehať zisťovanie konkrétnych škôd, ktoré bude treba odstrániť samotnou rekonštrukciou,“ doplnil Fiabáne.
Požiar bytového domu na Bratislavskej ulici vypukol v noci z 22. na 23. októbra. Pri požiari sa nikto nezranil, z domu evakuovali 21 ľudí vrátane šiestich detí. V bytovom dome kompletne zhorelo podkrovie. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 280.000 eur. Príčina požiaru je v štádiu zisťovania, policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci.
Dve menejpočetné rodiny boli presťahované ešte počas posledného októbrového víkendu do bytového domu na Košickej ulici, kde mala radnica dva voľné byty. „Dve rodiny boli premiestnené do náhradného bývania na Bratislavskej ulici minulý piatok a v objekte ZŠ Hollého nám zostáva ešte jedna rodina, kde čakáme na dokončenie rekonštrukcie ešte posledného bytu tiež na Bratislavskej ulici. Do dvoch týždňov by aj táto rodina mala byť umiestnená do náhradného bývania,“ uviedol Fiabáne.
V súčasnosti v objekte zhorenej bytovky prebiehajú asanačné práce krovu. „Zabezpečíme objekt proti zatekaniu. Komunikujeme s poisťovňou o náhrade finančných prostriedkov, ktoré použijeme na zakrytie strechy a súčasne bude prebiehať zisťovanie konkrétnych škôd, ktoré bude treba odstrániť samotnou rekonštrukciou,“ doplnil Fiabáne.
Požiar bytového domu na Bratislavskej ulici vypukol v noci z 22. na 23. októbra. Pri požiari sa nikto nezranil, z domu evakuovali 21 ľudí vrátane šiestich detí. V bytovom dome kompletne zhorelo podkrovie. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 280.000 eur. Príčina požiaru je v štádiu zisťovania, policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci.