Po požiari posedu v Rudne nad Hronom našli zhorené ľudské telo
Všetky bližšie okolnosti, za ktorých k požiaru a úmrtiu osoby došlo, sú podľa Kováčikovej predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Autor TASR
Rudno nad Hronom 12. augusta (TASR) - Po požiari starého posedu v obci Rudno nad Hronom v okrese Žarnovica našli v utorok hasiči zhorené ľudské telo. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková uviedla, že v prípade bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia.
Matúš Kondela z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici priblížil, že požiar lesa bol nahlásený v utorok krátko po 7.30 h. „Prieskumom na mieste udalosti bolo zistené, že ide o požiar starého posedu a okolitého prostredia,“ ozrejmil Kondela s tým, že pri prieskume a rozhrabávaní okolia našli príslušníci HaZZ ľudské telo.
Všetky bližšie okolnosti, za ktorých k požiaru a úmrtiu osoby došlo, sú podľa Kováčikovej predmetom ďalšieho vyšetrovania. „V prípade bola nariadená súdna pitva,“ dodala policajná hovorkyňa.
