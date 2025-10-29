Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Po požiari príbytkov žiada okresný úrad v Lomničke o materiálnu pomoc

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Požiar zasiahol v sobotu dopoludnia dva príbytky, pričom o strechu nad hlavou prišlo približne 20 ľudí.

Autor TASR
Lomnička 29. októbra (TASR) - V súvislosti so sobotňajším (25. 10.) požiarom v obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa žiada okresný úrad občanov o pomoc. O celý svoj majetok prišli pri požiari dve rodiny.

Obec sa snaží zabezpečiť pre postihnutých obyvateľov základné potreby. Ide najmä o matrace, prikrývky, deky a vankúše, oblečenie a obuv pre deti od dvoch do 15 rokov. Ak môžete akokoľvek pomôcť, prosím kontaktujte poradcu starostky obce Lukáša Dunku,“ vyzýva okresný úrad na sociálnej sieti.

Požiar zasiahol v sobotu dopoludnia dva príbytky, pričom o strechu nad hlavou prišlo približne 20 ľudí. V obci vyhlásili mimoriadnu situáciu. K požiaru, ktorý v Lomničke pripravil o strechu nad hlavou 26 dospelých a 24 detí, došlo tento rok i vo februári.
.

