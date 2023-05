Po požiari v Banskej Štiavnici sa k prestrešeniu dostáva i Berggericht

Banská Štiavnica 22. mája (TASR) - Po dočasnom prestrešení, ktoré po marcovom požiari v Banskej Štiavnici zrealizovalo na budove základnej umeleckej školy mesto, začali v týchto dňoch práce aj na dočasnom prestrešení budovy Berggerichtu v správe Slovenského banského múzea (SBM). Stavenisko bolo dodávateľovi odovzdané 18. mája s tým, že 19. mája sa začali prípravné práce, informuje na sociálnej sieti múzeum.



O niekoľko týždňov by mali začať stavať dočasné prestrešenie aj na budove Banky lásky, kde požiar 18. marca vznikol a odkiaľ sa rozšíril na ďalších šesť objektov v okolí.



Keďže Banka lásky je súkromným objektom, s prvotným odstraňovaním následkov požiaru sa museli vysporiadať jej vlastníci. "Odstránili sme zvyšky plechovej strechy, čo bolo asi 100 ton materiálu a vypratali sme aj ďalších asi 100 ton sutín. Práve dnes sa dokončieva tzv. núdzové zastrešenie umelými plachtami," povedal TASR spoluzakladateľ Banky lásky Igor Brossmann.



Podľa neho škody na objekte boli externými subjektmi odhadnuté na štyri milióny eur. "S poisťovňami stále prebiehajú náročné rokovania, takže finančné krytie z tejto strany zatiaľ nemáme. Peniaze nemáme ani z verejných zbierok, keďže v tomto prípade musí byť uzatvorené vyšetrovanie. Sme však radi, že aj nám by sa malo dostať z peňazí, ktoré na obnovu požiarom zničeného mesta vyčlenila vláda SR," dodal. Peniaze od štátu by mohli mať v najbližších týždňoch, keď by sa mali začať aj práce na dočasnom prestrešení a neskôr postupne realizovať aj samotná stavba nového krovu a strechy.



Podľa neho je celý proces obnovy objektu komplikovaný. "Vyšetrovanie príčin požiaru stále nie je ukončené, aj keď máme informácie, že úmysel sa vylúčil," povedal TASR. "S najväčšou pravdepodobnosťou to bol elektrický skrat, spôsobený zvieraťom, ktoré prehrýzlo izolanty," dodal.