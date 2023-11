Po požiari v Detve sa všetci obyvatelia vrátili do svojich bytov

Detva 29. novembra (TASR) - Po požiari v paneláku v Detve sa všetci obyvatelia vrátili do svojich bytov. TASR to v stredu potvrdil hovorca mesta Milan Suja.



Ako ďalej uviedol, v utorok (28. 11.) posúdil budovu statik a po jeho kladnom stanovisku sa mohli ľudia vrátiť domov. "Postupne zapojili všetky siete, elektrinu, plyn, vodu a kúrenie," objasnil. V najbližších dňoch bude podľa jeho slov treba vymeniť okno na byte, v ktorom horelo a aj ďalšie dve okná nad ním. "Mesto je pripravené pomôcť všetkým občanom, ktorým požiar spôsobil škodu," zdôraznil s tým, že o verejnej zbierke však v tejto chvíli samospráva neuvažuje.



Pri pondelkovom (27. 11.) požiari sa splodín nadýchali štyria ľudia, z toho tri deti. Dospelý človek má okrem intoxikácie aj popáleniny. Páchateľ ho spôsobil tým, že v detskej izbe manipuloval so zapaľovačom. Čo z nedbanlivosti zapálil, zatiaľ nie je podľa polície známe. Vyhorela celá detská izba i časť obývačky. "Poškodená je z jednej strany aj vonkajšia fasáda panelového domu od ôsmeho po desiate poschodie, čo je škoda za viac ako 2660 eur," objasnila banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.



Polícia v Detve začala trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia.