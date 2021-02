Po prázdninách sa v Žiline otvorí prvý stupeň základných škôl a MŠ

Žilina 17. februára (TASR) – V Žiline sa po jarných prázdninách vrátia v pondelok (22. 2.) do lavíc žiaci prvého stupňa základných škôl (ZŠ) a v nezmenenom režime budú fungovať aj materské školy (MŠ). Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka o tom v stredu rozhodol krízový štáb mesta po odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline a okresného pandemického strediska.



Pokračovanie vyučovania sa uskutoční za sprísnených protiepidemických nariadení. "Pred nástupom do školy bude potrebný negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako sedem dní u jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa, testovanie budú musieť absolvovať aj zamestnanci škôl," doplnil hovorca mesta.



Pripomenul, že podľa aktuálneho COVID automatu je okres Žilina v treťom (bordovom) stupni varovania. "Obyvatelia zo Žilinského okresu na cestu do práce potrebujú negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako sedem dní. Rovnaká povinnosť platí aj pri pohybe medzi okresmi. O otvorení škôl v okresoch s bordovou farbou alebo v III. stupni varovania v COVID automate rozhoduje odporúčanie regionálneho hygienika. Ďalšia aktualizácia epidemickej situácie na Slovensku sa očakáva opäť v utorok 23. februára," uviedol Miškovčík.



Žilinská samospráva odporúča obyvateľom, ktorí v zmysle platných pravidiel potrebujú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19, aby využívali ponuku permanentných mobilných odberových miest. "V Žiline ich prevádzkujú súkromné spoločnosti, ale aj žilinská nemocnica, územný spolok Slovenského Červeného kríža, 5. pluk špeciálneho určenia a RÚVZ. Fungujú počas pracovných dní, no niektoré aj v sobotu a nedeľu. Zoznam odberových miest s časom fungovania a kontaktnými údajmi je k dispozícii na internetovej stránke ministerstva zdravotníctva a stránke mesta Žilina," dodal Miškovčík.



V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 14 základných a 26 materských škôl. V prvom stupni ZŠ sa vzdeláva celkom 2957 žiakov, MŠ navštevuje 2302 detí.