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Po prekládke cesty odkryli štvrté nárožie Potterovho stroja
V archeologickom nálezisku Althandel v Novej Bani odkrývajú v týchto dňoch štvrté nárožie strojovne Potterovho atmosférického stroja.
Autor TASR
Nová Baňa 3. júna (TASR) - V archeologickom nálezisku Althandel v Novej Bani odkrývajú v týchto dňoch štvrté nárožie strojovne Potterovho atmosférického stroja. Na mieste, kde kedysi tento unikátny stroj stál, vyrastie banícke múzeum.
Matej Styk z katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý je vedúcim archeologického výskumu, pre TASR priblížil, že odkrývaniu severozápadnému nárožiu predchádzala prekládka miestnej cesty. Práve pod ňou sa totiž neprebádaná časť základov strojovne stroja nachádzala.
Prekládka podľa jeho slov odhalila celý priebeh obvodových múrov stavby aj s dochovanými architektonickými prvkami. Nárožie podľa jeho slov po odkrytí odborne zakonzervujú a prekryjú, pričom súčasťou zastrešenia bude aj oporný múr. „Zámerom je všetky dochované murivá prezentovať verejnosti,“ podotkol Styk.
Odkryté základy stroja budú spolu s ďalšími objektami súčasťou baníckeho múzea, na vybudovanie ktorého získalo mesto Nová Baňa nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 809.000 eur z Programu Slovensko. Jeho súčasťou má byť aj model Potterovho stroja či nová jednopodlažná budova, kde bude vnútorné expozícia a zázemie múzea.
Vedúca oddelenia rozvoja mesta novobanského mestského úradu Lenka Šubová priblížila, že aktuálne chystajú verejné obstarávanie na realizáciu modelu stroja. Realizácia cesty, ktorá je v súčasnosti pre miestnych neprejazdná, by mala byť ukončená v letných mesiacoch. Zároveň dodala, že v uplynulom období Ministerstvo kultúry SR potvrdilo rozhodnutie Pamiatkového úradu SR o vyhlásení pamiatky za národnú kultúrnu pamiatku (NKP), čo umožní mestu uchádzať sa o čerpanie externých zdrojov na obnovu NKP.
Matej Styk z katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý je vedúcim archeologického výskumu, pre TASR priblížil, že odkrývaniu severozápadnému nárožiu predchádzala prekládka miestnej cesty. Práve pod ňou sa totiž neprebádaná časť základov strojovne stroja nachádzala.
Prekládka podľa jeho slov odhalila celý priebeh obvodových múrov stavby aj s dochovanými architektonickými prvkami. Nárožie podľa jeho slov po odkrytí odborne zakonzervujú a prekryjú, pričom súčasťou zastrešenia bude aj oporný múr. „Zámerom je všetky dochované murivá prezentovať verejnosti,“ podotkol Styk.
Odkryté základy stroja budú spolu s ďalšími objektami súčasťou baníckeho múzea, na vybudovanie ktorého získalo mesto Nová Baňa nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 809.000 eur z Programu Slovensko. Jeho súčasťou má byť aj model Potterovho stroja či nová jednopodlažná budova, kde bude vnútorné expozícia a zázemie múzea.
Vedúca oddelenia rozvoja mesta novobanského mestského úradu Lenka Šubová priblížila, že aktuálne chystajú verejné obstarávanie na realizáciu modelu stroja. Realizácia cesty, ktorá je v súčasnosti pre miestnych neprejazdná, by mala byť ukončená v letných mesiacoch. Zároveň dodala, že v uplynulom období Ministerstvo kultúry SR potvrdilo rozhodnutie Pamiatkového úradu SR o vyhlásení pamiatky za národnú kultúrnu pamiatku (NKP), čo umožní mestu uchádzať sa o čerpanie externých zdrojov na obnovu NKP.