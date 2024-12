Prešov 13. decembra (TASR) - Po Prešovskom kraji budú od budúceho týždňa jazdiť dva nové bibliobusy. Ide o pojazdné knižnice, ktoré poskytnú knižnično-informačné služby pre mestá a obce v okresoch Svidník, Stropkov, Poprad, Kežmarok a Levoča. Celková investícia s vybavením a knihami predstavuje 86.000 eur. Uviedol to predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský počas piatkového odovzdania bibliobusov.



Prvý a jediný bibliobus na Slovensku začal jazdiť ešte pred 30 rokmi a bol súčasťou Podduklianskej knižnice vo Svidníku. Dosluhujúce vozidlo sa podarilo vymeniť za novšie, ku ktorému pribudlo ešte jedno pre Podtatranskú knižnicu v Poprade.



"Teší ma, že sme dnes mohli doručiť vzdelanie a múdrosť v podobe kníh do odľahlých obcí, kde je možno slabšia dostupnosť. Je to to najviac, čo môžeme urobiť pre ľudí v týchto častiach kraja. Mali sme skúsenosť bibliobusu v okrese Svidník, kde jazdila stará žltá Karosa. Tá nám dožila, preto sme sa rozhodli využiť autobusy od našich dopravcov, ktoré sme zrenovovali. Celá táto investičná akcia stála zhruba 86.000 eur. Dôležité však je, že vďaka týmto bibliobusom sa zlepší dostupnosť ku knihám v celom kraji," povedal Majerský.



Prvú jazdu absolvuje bibliobus Podtatranskej knižnice v Poprade, a to už v pondelok (16. 12.) do obce Vojňany v okrese Kežmarok a pokračovať bude do ďalších obcí. Knižnica na kolesách bude ponúkať svoje služby vždy dva týždne v mesiaci. "Budeme bližšie k čitateľom a keďže v týchto troch okresoch je aj veľa stagnujúcich alebo už zaniknutých obecných a malých mestských knižníc, tak sme radi, že k čitateľom môžeme prísť s touto službou priamo do obcí," povedala riaditeľka Podtatranskej knižnice v Poprade Monika Naštická.



Bibliobus Podduklianskej knižnice vo Svidníku vyrazí na cesty v stredu (18. 12.). Jeho prvou zastávkou bude obec Kračúnovce v okrese Svidník. Pokračovať bude do ďalších obcí svidníckeho okresu, pričom v jednej obci strávi zhruba 15 až 60 minút v závislosti od dopytu čitateľskej verejnosti.



Ako povedal riaditeľ Podduklianskej knižnice vo Svidníku Kamil Beňko, už 31 rokov obsluhujú pojazdnou knižnicou okresy Svidník a Stropkov. "Je to plnohodnotná služba, to znamená, že čitateľ príde do nášho bibliobusu, vypožičia si knihu a o dva týždne alebo mesiac ju vie vrátiť tak, ako u nás v knižnici. Ak má záujem o nejakú knihu, ktorá je v knižnici, tak my ju vieme zabezpečiť formou bibliobusu do danej obce. Obce sa na prevádzke bibliobusu podieľajú sumou od 60 do 200 eur ročne," vysvetlil Beňko. Celkovo bude tento bibliobus poskytovať svoje služby v 56 obciach v Stropkovskom a Svidníckom okrese.



Návštevníci si môžu vybrať spomedzi 6000 titulov, ktorými špeciálne vybavené autobusy dohromady disponujú. Zároveň si registrovaní čitatelia môžu v bibliobusoch vyzdvihnúť knihy objednané vopred cez online katalóg.