Po prestavbe bude Zvolenská plaváreň na rekreáciu
V súčasnosti je projekt v štádiu stavebného zámeru.
Autor TASR
Zvolen 2. októbra (TASR) - Momentálne sú služby mestskej plavárne vo Zvolene obmedzené na bazén a saunu, po prestavbe však bude súčasná plavecká hala slúžiť skôr na rekreáciu. Podzemiu bude dominovať priestor s piatimi typmi sáun. TASR o tom informovala Ľubica Mojžišová z tlačového oddelenia mesta.
V súčasnosti je projekt v štádiu stavebného zámeru. Začiatok výstavby naplánovali na jún 2027 a jej otvorenie na jún 2030. Kapacitu plavárne po rekonštrukcii nastavili na 400 návštevníkov, pri sprístupnení letnej časti to bude 565 ľudí v jednom čase. Dnes kapacita predstavuje menej ako 200 ľudí. Po bokoch objektu vzniknú dve plochy so 40 parkovacími miestami. „Pre zimnú prevádzku bude parkovacia kapacita dostatočná. Výhodou plavárne je jej poloha v centrálnej mestskej zóne, pre mnohých je dostupná na pešo,“ povedal hlavný architekt mesta Peter Kašša. Normy pre nevyhnutný počet parkovacích miest počítajú podľa neho v takomto prípade aj s využívaním verejnej hromadnej dopravy.
Na prízemí počítajú s technickými a administratívnymi priestormi a tiež s bistrom. Pôvodnú bazénovú halu zachovajú, vzniknú v nej rekreačný bazén s vodnými atrakciami a detský bazén. Nový plavecký bazén s dĺžkou 25 metrov a s desiatimi plaveckými dráhami zasadia do novej prístavby. Súčasťou bude 200-miestne hľadisko so samostatným prístupom pre divákov. Uviedol to architekt Oliver Sadovský z ateliéru, ktorý je autorom návrhu.
Zvyšnú časť areálu, celý má viac ako 8700 štvorcových metrov, využijú návštevníci v lete. Vonkajší nekrytý bazén doplnia oddychové plochy a športoviská. Oplotený dvor vonkajšieho areálu má výmeru 5100 štvorcových metrov. Letná časť bude mať samostatný južný vstup od lokality Hlbiny. Z hlavného vstupu do existujúcej budovy plavárne chcú urobiť architekti živý kultivovaný priestor, ktorý čiastočne prekryjú. Priestor oživí nové stromoradie.
Starú zvolenskú plaváreň od minulého týždňa po nevyhnutných opravách opäť otvorili pre verejnosť. Samospráva do obnovy investovala približne 75.000 eur.
