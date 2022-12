Po prestávke budú v Detve Koledníci, pripravujú aj vianočný jarmok

Detva 11. decembra (TASR) - Po prestávke sa tento rok v Detve uskutoční prehliadka vianočných a novoročných hier s názvom Koledníci. TASR to potvrdil hovorca Detvy Milan Suja s tým, že bude súčasťou detvianskeho vianočného jarmoku, ktorý sa uskutoční v sobotu 17. decembra na Námestí SNP.



Pripomenul, že v rámci 20. ročníka novoročných hier vystúpia koledníci z Podpoľania a folklórne kolektívy z Detvy. Obdobie Vianoc pod Poľanou je desaťročia späté s tradičnou prehliadkou betlehemcov. Každoročne sa na nej zúčastňujú skupiny, ktoré sa podieľajú na uchovávaní vianočných a novoročných hier. Vlani sa však podujatie pre pandémiu nového koronavírusu neuskutočnilo.



"Betlehemci sú neodmysliteľnou súčasťou Vianoc, zvlášť na Podpoľaní, kde je táto tradícia stále živá. A je to raritou v celoslovenskom meradle. Stretnúť betlehemcov v Detve, kráčajúc mestom počas vianočných sviatkov, však raritou určite nie je," podotkol vlani pre TASR pracovník kultúrneho centa v Detve Miroslav Ondrášik. Spresnil, že aj v súčasnosti je aktívnych niekoľko skupín, ktoré obchôdzkami po domoch tešia domácich. "Niektorí si Vianoce bez nich naozaj nedokážu ani predstaviť," poznamenal.



Hovorca dodal, že od pondelka (12. 12.) do piatka (16. 12.) budú pred Domom kultúry v Detve vianočné trhy. Pre obyvateľov pripravili vianočné stánky a aj sviatočný punč. V rámci kultúrneho programu sa predstavia folklórne kolektívy, detský spevácky zbor a bude aj divadelné predstavenie.