Po prestávke začína v Detve opäť fungovať pľúcna ambulancia

Detva 14. júla (TASR) – Po prestávke opäť začína v Detve fungovať pľúcna ambulancia, ktorá bola pre vytopenie priestoru od jari zatvorená. Doktorka Jana Makasová tak bude ordinovať v priestoroch detvianskej polikliniky. Pneumologicko-ftizeologickú ambulanciu v stredu novinárom predstavil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), pod ktorý v súčasnosti patrí.



Havária, ktorá zničila detviansku pľúcnu ambulanciu, sa stala v apríli tohto roka počas rekonštrukčných prác, keď obnovovali polikliniku. „V ambulancii praskla vodovodná batéria a do priestoru vytieklo približne 17 metrov kubických vody. Časť medicínskych prístrojov bola kompletne pod vodou,“ povedala Makasová s tým, že v Detve fungovala tri roky. „Investovala som to toho približne 25 až 30.000 eur, škoda dosiahla približne 20.000 eur,“ pokračovala s tým, že s ordináciou pod Poľanou chcela skončiť, nakoniec však oslovila BBSK. „Zamestnávame pani doktorku, zariaďujeme ambulanciu, robíme výkazy i zmluvy s poisťovňami. Ona sa tak stará len o pacientov,“ zhrnul vedúci oddelenia zdravotníctva BBSK Martin Caudt s tým, že kraj dal doteraz na materiálno-technické vybavenie ambulancie 10.700 eur. Ako dodal, v najbližších mesiacoch, kým sa rozbehne, bude ju aj naďalej financovať. „Máme zmluvu na dobu neurčitú, kým pani doktorka neukončí spoluprácu,“ zdôraznil.



Pľúcna lekárka ďalej poznamenala, že počas troch rokov fungovania prišlo do jej ambulancie približne 2000 pacientov. „Tých pravidelných mám približne 700, v období pandémie nového koronavírusu sa však počet pacientov zvýšil. Bola som naplno vyťažená,“ uviedla a doplnila, že okrem obyvateľov okresu Detva k nej chodili aj pacienti z obcí Zvolenského a Lučeneckého okresu.



Podľa rovnakého modelu v Detve funguje aj všeobecná ambulancia pre deti a dorast, v ktorej lieči doktorka Janka Wrede. „Máme snahu rozvíjať to aj v iných regiónoch, kde chýbajú lekári. Zameriavame sa na okresy BBSK, v ktorých je problém s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti,“ uzavrel Caudt s tým, že okrem Detvianskeho okresu chýbajú lekári napríklad aj v okresoch Krupina, Revúca a Banská Štiavnica.