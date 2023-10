Po prestávke pokračujú jesenné Piešťany podľa Wintera

Piešťany 3. októbra (TASR) - Po prestávke sa do Piešťan vracia obľúbené turisticko-náučné podujatie Piešťany podľa Wintera. Od soboty 7. októbra do 25. novembra sa účastníci potulky po kúpeľnom meste môžu naň pozrieť očami zakladateľa svetoznámych kúpeľov. Spestrená je divadelnými výstupmi v dobových kostýmoch. Informoval o tom za Krajskú organizáciu cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj zážitkov Martin Palkovič.



Do štvrtej sezóny prehliadka prichádza s novinkou, sprievodný text v slúchadlách je v ponuke aj v maďarčine. "Pridali sme rodný jazyk Ľudovíta Wintera," uviedol Palkovič. KOCR pripravilo originálnu prehliadku s Divadlom Jána Palárika. Postavy naživo stvárňujú na jednotlivých stanovištiach členovia trnavského Univerzitného divadla THE.ART.RE Univerzity sv. Cyrila a Metoda a Divadla z Malého Ríma. "V komentovanej prehliadke je sprievodcom 20-ročný Ľudovít, ktorý v tomto veku už začal budovať meno piešťanských kúpeľov a vo svojom úsilí nepoľavil ani vtedy, keď sa s podlomeným zdravím vrátil z koncentračného tábora. Nezastavila ho ani svetová vojna, rozpad rakúsko-uhorskej monarchie, etnická a náboženská nevraživosť ani globálna ekonomická kríza," uviedol Palkovič.



O prehliadky je stále veľký záujem. Konajú sa na jar a na jeseň vždy v sobotu o 10.00 a 14.00 hodine. Od Winterovej sediacej sochy na Kolonádovom moste pokračujú zastávkami pri Kursalone, Zelenom strome, Barlolámačovi, hoteli Thermia Palace, Pro Patrii a vrcholia na kúpalisku Eva. "Každá budova, ktorú nechal Ľudovít Winter postaviť, je spojená s inou epizódou jeho života. História kúpeľného mesta preto úzko súvisí s osudom tejto výnimočnej osobnosti," doplnil Palkovič. Vstupenky sú v predaji cez krajzazitkov.sk.



Jesenná verzia plagátu potulky s motívom slúchadiel, ktoré majú nohy grafických dizajnérov Eduarda a Veroniky Barrera, získala aktuálne ocenenie na medzinárodnom bienále plagátu (United States International Poster Biennial) v Kalifornii. Uspela v konkurencii autorov 75 krajín a 7380 plagátov a dostala sa do finálového výberu 285 z nich.