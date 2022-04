Po prestávke pripravujú tretí ročník Divadelnej kvapky krvi

Zvolen 8. apríla (TASR) – Vo zvolenskom Divadle Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) pripravujú tretí ročník Divadelnej kvapky krvi. TASR o tom informovala predsedníčka občianskeho združenia Klub priateľov DJGT Silvia Bábelová s tým, že záujemcovia môžu prísť darovať krv do divadla v pondelok 11. apríla.



Pripomenula, že akcia vo foyeri sa začína o 8.00 h. Počas podujatia sa budú môcť darcovia stretnúť a porozprávať s umelcami a aj so zamestnancami divadla. V dolnom foyeri si tiež budú môcť pozrieť vystavené makety niektorých scén z predstavení.



Bábelová spomenula, že pre pandémiu nového koronavírusu bude Divadelná kvapka krvi po dvojročnej prestávke. „Prvé dva ročníky v divadle môžeme považovať za úspešné, o čom svedčí veľký záujem o darovanie krvi,“ konštatovala s tým, že túto možnosť využilo počas oboch ročníkov spolu viac ako 100 darcov. Poznamenala, že to boli zamestnanci divadla a aj ľudia zo Zvolena a okolia. Podľa nej sa rozhodli znovu zorganizovať takéto podujatie vďaka skúsenostiam a otázkam na možnosť opäť darovať krv v priestoroch divadla.