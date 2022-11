Kežmarok 24. novembra (TASR) - Po prestávke vynútenej pandémiou sa do Kežmarku vrátia vianočné trhy. Hovorkyňa mesta Barbora Sosková uviedla, že okrem predajných stánkov chystajú aj kultúrny program.



"Sústredili sme ho na deň svätej Lucie 13. decembra. V programe vystúpia deti z miestnych materských, základných, stredných a umeleckých škôl a folklórne súbory vrátane detských kolektívov Maguráčik a Goralik. Ľudové tradície pripomenú aj dospelí zo súborov z regiónu," priblížila Sosková s tým, že počas trhov sa bude konať aj súťaž vo varení tradičnej vianočnej kapustnice.



Advent v Kežmarku sa začína Ekumenickým stretnutím pri adventnom venci, ktorý dominuje centru. Spoločnou pobožnosťou a vystúpením spevokolov vstúpia v prvú adventnú nedeľu predstavitelia kresťanských cirkví a na adventnom venci zapália prvú sviečku. "Adventné nedele spríjemnia koncerty, organizuje ich Základná umelecká škola (ZUŠ) Antona Cígera v spolupráci s cirkvami. Každú nedeľu v inom chráme vystúpia žiaci a pedagógovia ZUŠ s domácim spevokolom a hudobníkmi," doplnila hovorkyňa.



Mikuláš príde do Kežmarku už 4. decembra a deťom prinesie na námestie vianočnú rozprávku. O dva dni neskôr zavíta aj do miestneho kina. Vo výstavnej sieni mesta bude od 6. decembra prístupná výstava 13 škôl pod názvom Vianoce pod Tatrami. Pred radnicou opäť vyrastie vianočný les, stromčeky z prerezávania lesa, ktoré by inak skončili ako odpad, vyzdobia tamojší školáci. Ozdoby budú najmä z odpadového materiálu. "Rok 2022 uzavrieme rodinným Silvestrom – korčuľovaním detí v maskách v Aréne Kežmarok s diskotékou a súťažami či hudobným programom na pódiu pred arénou. Silvestrovské popoludnie uzavrie ohňová šou," upozornila Sosková.



Vianočná výzdoba bude v Kežmarku svietiť od 4. decembra približne do 10. januára. Jej súčasťou je napríklad Betlehem v blízkosti evanjelických kostolov, snehuliak na sídlisku Juh či fontána, ktorá v zime namiesto vody "strieka" svetelné lúče. Dominantou bude aj tento rok strom rastúci na námestí, ktorý sa každoročne mení na vianočný stromček. Výzdoba je podľa hovorkyne nastavená automaticky podľa denného svetla a funguje súčasne s verejným osvetlením. Takmer všade sú už úsporné LED svetlá. Rozpočet na vianočné osvetlenie je na tento rok 9500 eur. "Táto suma zahŕňa jeho montáž, prevádzku, opravy a demontáž. Náklady na samotnú spotrebu elektrickej energie sú súčasťou spotreby verejného osvetlenia," objasnila Sosková.



V štandardnom režime bude v Kežmarku aj prevádzka športovísk na zimnom štadióne a v mestskej športovej hale. V prípade priaznivých snehových podmienok mesto otvorí aj bežeckú lyžiarsku dráhu na futbalovom štadióne.