Po prvýkrát v histórii bude Bratislava hostiť jogu pri východe slnka

SUNRISE YOGA BRATISLAVA

Joga pri východe slnka v SNG

s Kikou Peráčkovovu



Kedy: 21. júna o 4:51



Kde: nádvorie Slovenskej národnej galérie



Pre koho je lekcia vhodná: všetky úrovne, začiatočníkov aj pokročilých



Program:

4:00 – 4:45 – príchod účastníkov

4:51 – 5:51 – ranná joga pri východe slnka

6:00 -7:00 – občerstvenie a relax po cvičení

7:30 – záver podujatia



Bratislava 16. júna (OTS) - Historicky prvý ročník podujatia Sunrise Yoga Bratislava sa uskutoční 21. júna, v deň letného slnovratu, ktorý je zároveň Medzinárodným dňom jogy. Jogová komunita na celom svete vníma tento deň ako svoj sviatok a víta ho asánami pri východe slnka. Podujatia sa vždy konajú na zaujímavých miestach, v Bratislave padla voľba na dvoranu novozrekonštruovanej Slovenskej národnej galérie.Foto: Kristína Dutkovávysvetľuje Kika Peráčková, organizátorka a odborný garant podujatia, jogínka a majiteľka jogového štúdia ĀSANĪ.Po Prahe, New Yorku, Paríži, Berlíne a ďalších svetových metropolách si budú môcť fanúšikovia jogy zacvičiť za prvých lúčov slnka 21. júna aj na Slovensku. Všetko sa začne úderom gongu presne o 4:51 ráno. Dvoch lektorov, Kiku Peráčkovú a Erika Goldschmidta, bude sprevádzať hrou na vibrafón multižánrový hudobník Stroon.Foto: Kristína DutkováDoba sa zrýchľuje a my, ľudia, podvedome túžime spomaliť. Joga je skvelým spôsobom, ako sa naladiť na prítomný okamih a spojiť so sebou samým. Naše hlavné mesto tomuto trendu vychádza v ústrety. „“ hovorí Pavel Pelikán zo spoločnosti JTRE, hlavný partner Sunrise Yoga Bratislava.Joga sa v posledných rokoch vyvinula na trend, ktorý nasledujú nielen slovenské ženy, ale aj muži. Spĺňa požiadavky rýchlej doby – pomáha nám efektívne udržiavať telo aj myseľ v dobrej kondícii. Tento fakt potvrdzuje aj P. Pelikán:Foto: Kristína Dutkovápribližuje Helena Tomková organizátorka Sunrise Yoga Bratislava.dodáva hlavná lektorka Kika Peráčková.Lístky je možné zakúpiť na stránke predpredaj.sk . Organizátori majú pre cvičencov pripravené podložky aj občerstvenie.Foto: Alex Handiaková