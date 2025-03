Po rekonštrukcii otvoria v P. Bystrici krytú plaváreň

Považská Bystrica 26. marca (TASR) - Po šesťmesačnej rekonštrukcii otvorili v stredu pre verejnosť krytú plaváreň v Považskej Bystrici. Polmiliónovú investíciu realizovalo mesto aj vďaka financiám z Fondu na podporu športu. Informovala o tom považskobystrická hovorkyňa Iveta Pagáč Kováčiková.



"Rekonštrukcia bola už skutočne potrebná, pretekala strecha. Plaváreň rekonštruovali pred 20 rokmi, nebola urobená najšťastnejšie, odrazilo sa to aj na stave plavárne. Podarilo sa nám získať 280.000 eur z Fondu na podporu športu, celkovo sa na plavárni preinvestovalo asi 500.000 eur," povedala hovorkyňa.



V rámci rekonštrukcie vymenili na plavárni strešný plášť, dorobili vykurovanie, odvetranie a prívod čerstvého vzduchu pomocou vzduchotechniky s rekuperáciou. Rekonštrukciou prešla aj vstupná hala do plavárne, nové osvetlenie dostali šatne.



Radnica plánuje v budúcnosti ďalšie investície do plavárne. Chce zvýšiť komfort v šatniach, vymeniť dlažby a sprchy vybaviť novými batériami.