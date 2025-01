Po rekonštrukcii pribudnú v Krupine ďalšie triedy materskej školy

Krupina 12. januára (TASR) - V Krupine plánujú v najbližších týždňoch realizáciu prestavby budovy na Jesenského ulici na elokované pracovisko Materskej školy Malinovského. Primátor Krupiny Radoslav Vazan vo svojom novoročnom príhovore informoval, že tu vzniknú ďalšie dve triedy so zázemím, jedálňou, výdajňou stravy a sociálnymi zariadeniami.



"Od nového elokovaného pracoviska si sľubujeme vybudovanie dostatočných kapacít a možnosť na umiestnenia všetkých krupinských trojročných detičiek v našom meste do materskej školy," podotkol Vazan.



Ako priblížil, mesto má v rámci orgánu Rady partnerstva schválené finančné prostriedky na tri veľké projekty. Rekonštrukciu Parku Andreja Sládkoviča, rekonštrukciu Múzea Andreja Sládkoviča a vybudovanie celomestskej kompostárne.



"V tomto roku nás čaká aj realizácia veľkého projektu Adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v Parku Andreja Sládkoviča", priblížil Vazan. V rámci neho chcú obnoviť spevnené povrchy chodníkov, dodať nový mestský mobiliár, vybudovať vodozádržné opatrenia, zmodernizovať osvetlenie a revitalizáciu parkovej zelene.



Samospráva chce podľa jeho slov obnoviť aj celú Ulicu 29. augusta od križovatky s hlavnou cestou I/66 až po križovatku pri miestnej nemocnici. "Rovnako chceme začať realizovať aj veľký projekt v celkovej hodnote viac ako 1,65 milióna eur, a to rozsiahlu rekonštrukciu všetkých objektov Múzea Andreja Sládkoviča, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou a vyžaduje si reštaurátorský spôsob obnovy viacerých jeho častí," podotkol Vazan.