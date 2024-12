Po reťazovej nehode v Košiciach previezli na ošetrenie tri osoby

Košice 10. decembra (TASR) - V dôsledku reťazovej dopravnej nehody z utorkového rána v Košiciach boli na ošetrenie prevezené tri osoby. Rozsah ich zranení zatiaľ nie je známy. Pre TASR to uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



K nehode s účasťou piatich vozidiel došlo okolo 7.30 h na Moldavskej ceste, a to za križovatkou s obchodným centrom smerom na Rožňavu. "Podľa doterajších zistení vodička vozidla zn. Audi, ktorá premávala v ľavom jazdnom pruhu smerom na Rožňavu, zabrzdila z dôvodu vyvolanom v cestnej premávke. Z dôvodu nedodržania bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami do nej zozadu narazilo vozidlo zn. Audi Q7, do ktorého následne narazilo zozadu vozidlo zn. Honda, do ktorého následne narazilo zozadu vozidlo zn. VW Passat, do ktorého následne narazilo zozadu vozidlo zn. Hyundai," uviedla s tým, že presná príčina vzniku dopravnej nehody je predmetom objasňovania. Dychové skúšky boli u všetkých vodičov negatívne.



Premávka v smere na Rožňavu bola v dôsledku nehody obmedzená do jedného jazdného pruhu, riadili ju policajti. Aktuálne je úsek cesty plne prejazdný a bez obmedzení.



Polícia vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sledovali situáciu okolo seba, venovali sa plne vedeniu vozidla, jazdili podľa predpisov, a tým predišli kolíziám na cestách.